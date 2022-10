Tic-tac, tic-tac… A trois semaines tout pile de l’annonce de la liste des joueurs convoqués pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar, chaque nouvelle concernant les grands blessés de l’équipe de France est scrutée avec attention. Ainsi, l’annonce de la Juventus mardi selon laquelle Paul Pogba a repris « partiellement » l’entraînement collectif n’est pas passée inaperçue dans le staff des Bleus. De passage à Villeparisis (Seine-et-Marne) mardi pour rencontrer les éducateurs de la Ligue d’Île-de-France, Didier Deschamps a évidemment salué la nouvelle, tout en restant très prudent quant aux délais de retour du milieu de terrain.

« L’important avant tout est qu’il soit guéri, et je pense qu’il le sera, et c’est déjà une bonne chose, a dit DD. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Il s’est écoulé du temps entre les derniers matchs qu’il a joués et aujourd’hui. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. »





Le mois dernier, le sélectionneur s’était voulu très clair sur les conditions d’une présence de Pogba au Qatar. Il ne le prendra que s’il estime que le joueur est totalement apte. Disputer quelques minutes avec la Juve juste avant le gong ne suffira pas forcément à le convaincre. En tout cas, Pogba est en avance sur le tableau de marche. Le chirurgien qui l’a opéré du ménisque avait évalué à « huit semaines » le délai nécessaire avant la reprise des entraînements collectifs. Le Français, passé sur le billard le 5 septembre, est allé un peu plus rapidement.

Kanté absent quatre mois

C’est en revanche bien fini pour son comparse du milieu de terrain N’Golo Kanté. Comme annoncé dans la presse ce week-end, le joueur de Chelsea est officiellement forfait. Son club a annoncé mardi qu’il s’était fait opérer « d’un commun accord » après consultation d’un spécialiste. « A la suite d’une opération couronnée de succès, N’Golo devrait à présent être indisponible pendant quatre mois », a ajouté le club londonien dans son communiqué.





An injury update on N'Golo Kante. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2022



« Je suis triste pour lui. Il est déçu, a commenté Deschamps. Ne pas avoir "NG", c’est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c’est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire et qui a été toujours très important pour tous ses clubs et pour nous. Il va nous manquer mais il faut faire avec. » La seule chose à sauver dans cette histoire est qu’il a eu le temps, avec tous les pépins physiques de Kanté ces deux dernières années, de préparer la relève.