Vous vous posiez (ou pas) la question : pourquoi Karim Benzema joue-t-il avec un bandage à la main droite depuis près de quatre ans ? As s’est fait un plaisir de répondre à cette interrogation. Le quotidien sportif espagnol rappelle d’abord la genèse de cette protection : une fracture de l’auriculaire lors d’un match de Liga entre le Betis et le Real Madrid, le 13 janvier 2019 à Séville, après une intervention musclée du défenseur adverse Marc Bartra.









Le nouveau Ballon d’or avait alors dû rester au vestiaire à la pause avant de rater un match de Coupe d’Espagne puis de revenir et d’enchaîner : six buts inscrits en quatre rencontres. Depuis, Benzema joue le meilleur football de sa vie, et certains ont avancé l’hypothèse selon laquelle ce bandage relevait autant du porte-bonheur que de la protection d’un petit doigt endolori.

« Pas le temps de m’arrêter »

As indique que l’attaquant des Bleus a éclairci la situation la saison dernière, avant le déplacement sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des champions, le 15 septembre 2021. « J’ai d’abord été opéré, mais quand on t’opère, tu dois observer deux mois d’arrêt. Et je voulais continuer avec mes coéquipiers. Je me suis fait mal une autre fois, mais je n’ai pas le temps de m’arrêter et de subir une autre opération. C’est pour cette raison que je joue avec le bandage. » L’intervention chirurgicale peut bien attendre un peu. Jusqu’à la retraite par exemple.