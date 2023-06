Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Dimanche 25 juin

Madrid y croit dur comme fer ! Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Ramón Álvarez de Mon annonce que le Real Madrid « se sent très tranquille » et que l’optimisme grandit dans la capitale quant à l’issue du dossier, en évoquant « des progrès très importants au cours des dernières heures ».

Au sein de la Maison Blanche, « on pense que cette opération pourrait être clôturée dans les deux semaines à venir », précise-t-il. Un timing intéressant puisque Kylian Mbappé pourrait ainsi participer à la tournée américaine, où le Real se testera contre Milan, Manchester United, Barcelone et la Juventus entre le 23 juillet et le 2 août.









D’après le journaliste madrilène Tomás González-Martín Mbappé, les positions du Real et du PSG ne seraient pas très éloignées : alors que le club parisien demanderait 250 millions d’euros + 50 de bonus, son homologue serait prêt à offrir 200 millions + 20 de bonus. En Espagne, l’attaquant toucherait d’ailleurs « un salaire brut de 60 millions », auquel s’ajouteront des revenus de droits d’image et de publicité avoisinant les « 60 millions nets par an ».





🚨ÚLTIMA HORA: Mbappé puede llegar al Real Madrid!



📞 Su madre ha hablado durante meses en secreto con el club blanco y ahora negocia con el emir de Catar para cerrarlo cuanto antes.



💶 El PSG pide 250 millones +50 en bonus. Florentino ofrecería 200 +20 como máximo. pic.twitter.com/DEOgEWSlnO — Tomás González-Martín (@tgm46) June 24, 2023



Pendant ce temps, Kyks a montré qu’il était déjà prêt au niveau linguistique en souhaitant un bon anniversaire à Lionel Messi sur Instagram, dans un espagnol impeccable : « Feliz cumpleaños leyenda. Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos 2 años juntos en París, aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solo por eso estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura. » Il n’attend que ça.

Crédibilité : 50 %. Ça ne paraît pas totalement farfelu, mais les journalistes madrilènes nous ont appris à prendre leurs infos avec des pincettes. Quant au post Instagram, encore faudrait-il que Kyks l’ait écrit lui-même.

Mbappomètre : La tendance reste favorable à Florentino Pérez, mais il va falloir trouver un terrain d’entente avec le PSG sur le volet financier. Mbappé, oui, mais ce n’est plus l’heure du quoi qu’il en coûte.