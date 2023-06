Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mardi 27 juin

Comme dans toute saga estivale à la télé qui s’étire sur deux mois ou plus, il y a forcément des épisodes de creux, où le héros pose son flingue et reste à l’écurie nettoyer les sabots de son cheval. Et ce mardi, à l’instar des auteurs de Stranger Things en grève, on pourrait penser que les scénaristes de la Kyks-Novela ont décidé de poser une RTT. En effet, rien ou presque à se mettre sous la dent ces 24 dernières heures.

Lundi soir, Le Parisien nous rapportait une situation en stand-by, avec un Real Madrid plus discret qu’un conseiller de McKinsey dans les couloirs de l’Elysée, et un Paris Saint-Germain en attente d’une clarification de Kylian Mbappé. Ce mardi, c’est Foot Mercato qui confirme que rien n’est parti pour bouger dans l’immédiat et nous apprend que le clan du numéro 7 parisien et Florentino Perez se sont déjà mis d’accord sur les termes du contrat en cas de signature en janvier prochain, avec atterrissage prévu à Madrid-Barajas en fin de saison prochaine.

De son côté, le PSG ne souhaiterait pas bouger ses pions trop tôt en faisant part au Real Madrid de ses prédispositions à négocier dès que possible. Une fois qu’on a dit ça, force est de constater que, par effet dominos, c’est notre Mbappomètre qui prend un coup dans les rayons.

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Doha veut vendre Mbappé et attend entre 180 et 200M€.



◉ Mbappé a déjà un accord avec le Real pour 2024.



◉ Lui est prêt à faire dernière saison au PSG mais si les dirigeants lui indiquent de partir...



Crédibilité : 99,99999999 %. Que Mbappé - qui semble avoir préparé de longue date son plan « je-me-laisse-deux-ans-pour-gagner-la-C1-avec-Paris-et-au-pire-je-prends-le-maximum-de-thunes-avec-la-prime-de-fidélité » - se soit mis d’accord sur les termes d’un contrat XXXXXL avec le Real pour une signature en janvier, ça semble totalement acquis. Et s’il ne signe pas cet été chez les Merengues, on imagine difficilement un BOMBAZO 2022 bis, avec retournement de veste complet du « Kyks » et triple salto arrière de Nasser Al-Khelaïfi sur l’estrade place sur le terrain du Parc des Princes.

Mbappomètre : Pour nous, au doigt mouillé, la situation n’a pas changé d’un pouce. Quand bien même Madrid aurait tout booké pour janvier, ils n’hésiteront pas à sauter sur l’occasion de ficeler le truc cet été si la possibilité se présenter, et ce quitte à cracher au bassinet du Qatar. La flèche penche donc toujours plus côté castagnettes que derbouka.