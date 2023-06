Connus pour prendre position dans les médias et sur les réseaux sociaux pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur et/ou évoquer des sujets de société tel que le racisme ou les violences policières, Jules Koundé, dans un premier temps, puis Kylian Mbappé dans un second, ne sont pas restés silencieux après la mort d’un jeune automobiliste de 17 ans, tué par un policier à Nanterre, mardi, en raison d’un refus d’obtempérer. Tandis que le policier a été placé en garde à vue et que des tensions et des affrontements ont eu lieu entre habitants et forces de l’ordre dans le quartier du Vieux-Pont, le défenseur du Barça, lui, s’est servi de son compte Twitter pour partager son indignation auprès de ses 600.000 abonnés.

« Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique, a écrit l’ancien Bordelais mardi soir. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d’information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la TV pour s’informer ? »

« Tu vas prendre une balle dans la tête », entend-on dans une vidéo

De son côté, la star de l’équipe de France et du PSG Kylian Mbappé a dégainé son message ce mercredi matin. « J’ai mal à ma France, a posté Mbappé, suivi de cœurs bleu-blanc-rouge. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. » Ce n’est pas la première prise de position sur le sujet des violences policières de Kylian Mbappé : en novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à tabac du producteur de musique noir, Michel Zecler, par des policiers à Paris, dénonçant « une vidéo insoutenable » et « des violences inadmissibles ».

Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l’ordre dans ces situations, s’est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux a montré qu’un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu’il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

Dans la vidéo, on entend « tu vas te prendre une balle dans la tête », sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.

Deux enquêtes ouvertes

A la suite du drame, des affrontements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Nanterre : 24 personnes ont été interpellées, 24 membres des forces de l’ordre ont été légèrement blessés et 42 voitures brûlées, a indiqué mercredi matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur Cnews, ajoutant que 350 policiers et gendarmes avaient été engagés.

Contacté par 20 Minutes, le parquet de Nanterre a indiqué mardi avoir ouvert deux enquêtes en flagrance, l’une pour « refus d’obtempérer » et « tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique », confiée au commissariat de Nanterre et à la Sûreté territoriale du 92, l’autre pour « homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique » confiée à l’IGPN (inspection générale de la police nationale).