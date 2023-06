Zinédine Zidane a reçu quelques journalistes ce jeudi à Aix-en-Provence, dans son complexe de foot à cinq le « Z5 ». Il s’agissait de présenter un partenariat entre sa structure et Electronic Arts, mais la conversation a dévié sur Kylian Mbappé (également partenaire de l’entreprise de jeux vidéo).

« Quand tu es coach et que tu as un joueur comme ça, tu as envie de l’entraîner, a lancé Zizou. Il peut se passer plein de choses. Cela pourra se faire un jour. En tous les cas, je suis admiratif de ce qu’il fait, comme beaucoup de gens aujourd’hui. »

« On est fier »

Reste à savoir dans quel club la rencontre pourrait avoir lieu. Pourquoi pas au Real Madrid l’an prochain, quand Carlo Ancelotti aura rejoint la sélection brésilienne, lors d’un troisième passage comme entraîneur de Zidane ?









« C’est fort ce qu’il fait, c’est beau ! a aussi lancé le Ballon d'or 1998 dans un sourire. C’est un joueur français, il porte le maillot de l’équipe de France, donc on est fier. »