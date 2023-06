Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 29 juin

Bougera, bougera pas ? Selon le très sérieux The Athletic, le Real Madrid considère les chances d’un transfert de Kylian Mbappé cet été comme minces. Notamment parce qu’une prime de fidélité bien grasse l’attend prochainement. « Des sources proches du joueur disent que c’est un grand facteur dans sa décision de ne pas partir » dès cet été, écrit le média britannique.

S’il venait à changer de crémerie avant la fin de son contrat, le capitaine des Bleus passerait à côté « à la fois de la prime de fidélité de 70 millions d’euros et de la prime à la signature versée par Madrid. C’est pourquoi les responsables de Valdebebas - et le camp de Mbappé - considèrent un transfert cet été comme un scénario improbable. »









Des informations qui collent avec la ligne de conduite annoncée par le clan de l’attaquant : honorer sa dernière année de contrat, et s’en aller l’été prochain. Une source du PSG a confié à The Athletic qu’il n’était « pas question » que Kyks parte gratuitement en 2024, mais le club parisien n’a pas la main…

Crédibilité : 85 %. On sait très bien que si Kylian Mbappé a prolongé en 2022, c’est en (grande) partie parce que le PSG a sorti le chéquier. L’aspect sonnant et trébuchant entre forcément en ligne de compte et KM7 n’est qu’à quelques semaines d’un virement bien juteux. Financièrement, Paris est magique !

Mbappomètre : Si Carlo Ancelotti rêvait secrètement d’un duo Vinicius - Mbappé pour sa dernière saison sur le banc de la Maison Blanche, le technicien italien risque de devoir faire autrement. Joselu a intérêt à assurer.