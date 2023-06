Auteur d’un grand match face à la Suisse (victoire 4-1 des Bleuets), mercredi soir lors de l’Euro Espoirs, le Lyonnais Rayan Cherki a eu une pensée pour le jeune adolescent tué par un tir de police après un contrôle de la route, deux jours plus tôt à Nanterre (Hauts-de-Seine), et ce, alors qu’il était interrogé sur son temps de jeu avec les Bleuets.

« Déjà avant de répondre à votre question, je voudrais passer un petit mot pour la famille de Nahel. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé et on a aussi souhaité gagner ce match pour lui et ses proches », a déclaré le numéro 10 tricolore.

La colère ne retombe pas

Comme lui avant, d’autres footballeurs de l’équipe de France, A celle-là, avaient eu un mot pour Nahel et ses proches, à l’image de Jules Koundé, Kylian Mbappé, Mike Maignan et Aurélien Tchouameni. La mort du jeune garçon a provoqué une vague d’indignation mais aussi de colères.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des affrontements ont dans de nombreuses communes de banlieue parisienne avec les forces de l’ordre, les violences urbaines se propageant dans d’autres villes de France comme Toulouse et Lyon.