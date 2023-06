« Un refus d’obtempérer, c’est trois ans de prison et 75.000 euros d’amende, pas une balle dans la tête ». Les propos sont de Marine Tondelier, la responsable d’EELV, ce mercredi matin sur Sud Radio. Ils pourraient être ceux des habitants d’un quartier toujours très choqués et qui ont du mal à exprimer leurs émotions. « On marche sur la tête, glisse entre deux bouffées de cigarette avec ses collègues, un travailleur social d’un centre de quartier. Tout le boulot qu’on fait toute l’année pour au final, un pareil embrasement à cause de la police », lâche-t-il dans un soupir. Les visages sont marqués, les voix feutrées à proximité des voitures et des poubelles qui ont flambé la nuit dernière à Nanterre (Hauts-de-Seine), comme dans d’autres communes d’Ile-de-France.

Hier mardi, Nahel M., un jeune homme de 17 ans est mort, abattu par les forces de l’ordre alors qu’il refusait d’obtempérer lors d’un contrôle routier. Les faits se sont déroulés entre 8 heures et 8h30 aux abords de la station de RER, Nanterre-Préfecture. Le policier mis en cause a été placé en garde à vue. Il a affirmé que le jeune homme leur avait foncé dessus, raison pour laquelle il aurait ouvert le feu. Mais une vidéo circulant sur les réseaux sociaux met à mal cette version de l’histoire. Dans le quartier du Vieux-Pont, où vivait le jeune livreur, le spectre des violences urbaines plane. La zone située dans une ville populaire de l’ouest parisien s’est embrasée la nuit venue, les jeunes s’opposant aux quelque 350 forces de police déployées dans le département, qui tentaient de ramener le calme.









« Le petit, il n’y est pour rien »

« Le petit, il n’y est pour rien, hurle un habitant du quartier à des journalistes venus avec leur caméra, tourner un reportage sur les lieux ce mercredi matin. Le système médiatique, on vous connaît, le premier truc que vous balancez, c’est qu’il était très connu des forces de police, mais il n’a même jamais fait une garde à vue ». Une affirmation largement relayée par les avocats de la famille de Nahel qui ont affirmé mardi que « la famille se réserve le droit de poursuivre toutes les personnes qui inventeront des mentions inexistantes au casier judiciaire du jeune homme ». L’un d’eux Me Cambla, parle de « non-sujet ». « Il n’avait pas de casier judiciaire. Point. »

« Vous êtes sérieux à débarquer dans notre quartier alors qu’on vous y voit jamais habituellement, interpelle encore cet habitant du quartier depuis vingt-cinq ans. Je ne vous ai jamais vu pour un reportage. Et là, vous vous pointez ? Sérieux ? Laissez la famille se recueillir, vous n’êtes pas dans un zoo où vous filmeriez des animaux ». Sa colère devient fureur quand notre confrère sort son téléphone portable. « Vous répondre ? Mais vous allez tout déformer ! ».

A proximité de la salle de quartier Les Gavroches, sur des jeux d’enfants, Hassan et Badri, âgés d’une dizaine d’années, observent la scène et les allers-retours d’un autre habitant, qui tente d’évincer toute personne qui veut filmer. « Mais, madame, pourquoi vous filmez, là ?, alpague-t-il une passante qui enregistre l’altercation à deux pas. « Si ça dégénère, il vaut mieux avoir une vidéo, non ? », répond-elle. « Ah ben s’il n’y avait pas eu de vidéo, l’affaire serait déjà classée pour le petit, c’est vrai », admet-il, avant de rejoindre son voisin, toujours hors de lui, qui fulmine. « Ah, il a bien fait de lui prendre son téléphone portable, commente Badri. Faut pas filmer ça. C’est trop grave », ajoute son copain Hassan.

Mardi après-midi, quelques heures après le drame, le parquet de Nanterre affirmait à 20 Minutes avoir ouvert deux enquêtes distinctes en flagrance, l’une menée par le commissariat de Nanterre et la sûreté territoriale du 92 pour « refus d’obtempérer » et « tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique » et l’autre par l’IGPN pour « homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique ». Les avocats de la famille de Nahel ont porté plainte ce mercredi matin pour « faux en écriture publique » concernant le premier témoignage des policiers.

« Dire et répéter que c’est la faute de la police »

Mélissa*, qui promène son bébé dans le quartier, salue les deux habitants opposés aux journalistes et accepte de nous répondre une fois le coin de la rue tourné. « Il faut dire et répéter que c’est la faute de la police, que tuer un enfant de 17 ans, ça ne doit plus être possible en France, souffle-t-elle. Mais changez mon nom, s’il vous plaît, je ne veux pas être citée ». Dans les rues quasi désertes du quartier, difficile d’obtenir plus de témoignages devant les carcasses encore fumantes des voitures incendiées. Le ministère de l’Intérieur déplorait mercredi matin une vingtaine de voitures brûlées sur tout le territoire et promettait 2.000 agents des forces de l’ordre mobilisées mercredi soir.

« On n’a pas l’impression que ça s’est passé à quelques rues d’ici, témoigne un conseiller bancaire du centre-ville. C’est sûr que les habitants de Nanterre se sentent concernés et soutiennent en masse la famille de la victime. Mais un tel embrasement, c’est flippant. Il faut que les politiques prennent parti et punissent les policiers pour éviter que Nanterre et d’autres banlieues ne flambent ». La mère du jeune homme a appelé ce mercredi sur TikTok à une marche blanche en hommage à son fils décédé, jeudi à 14 heures, au départ de la préfecture des Hauts-de-Seine, là ou a eu lieu le drame. « C’est une révolte pour mon fils ».