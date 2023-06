France - Suisse EN DIRECT : Barcola redonne l'avantage aux Bleuets… Vivez ce match de l’Euro Espoirs avec nous…

08h00 : Salut les amateurs de matchs à sensation !

Oui, les Bleuets nous ont laissés sur notre faim lors de leurs deux premiers matchs de cet Euro Espoirs roumano-géorgien, avec une victoire bien chanceuse face à l’Italie (2-1) et un succès sans briller contre la Norvège (1-0). Mais la qualification pour les quarts de finale est toute proche, et sera acquise en cas de succès ou de nul des joueurs de Sylvain Ripoll contre les Suisses, ce mercredi (20h45) à Cluj. En revanche, une défaite nous donnerait une égalité à trois à 6 points dans ce groupe D, entre Français, Helvètes et Italiens, qui affrontent dans le même temps des Norvégiens déjà éliminés (et probablement démobilisés).

Dans ce cas, seuls les matchs ayant opposé ces trois formations entreraient en compte et il faudrait étudier la différence de buts. Parmi les nombreux cas de figure, sachez par exemple que si les coéquipiers d'Amine Gouiri ne perdent que d’un but d’écart ce mercredi soir en marquant au moins trois buts (4-3, 5-4...), ils seraient qualifiés quel que soit le résultat des Transalpins.

» Parce qu’on veut enfin voir les Espoirs faire un bon match dans cet Euro, on se retrouve vers 20h30