« Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? » Cette jeune habitante de la Reynerie, à Toulouse, se tient hésitante à l’angle de la place Abbal et regarde sans juger des jeunes masqués monter une barricade de containers puis l’enflammer dans la ruelle qui longe l’arrière du centre commercial. Un énième incendie dans les rues quartiers où des matelas, des barrières finissent de consumer çà et là. La colère a gagné Toulouse ce mercredi soir, et plus spécifiquement le Mirail, au lendemain de la mort de Nahel à Nanterre, tué par un policier. Un drame qui rappelle dans ce quartier populaire le souvenir brûlant de la mort d’Habib en 1998 et les émeutes qui ont suivi.

Badauds et jardins d’enfants impertubables

Les premiers incidents ont éclaté en début de soirée, à la suite d’un appel sur les réseaux sociaux. Des policiers ont été caillassés, tout comme les pompiers venus éteindre les multiples foyers. Des panaches de fumée noire, visibles depuis le centre-ville et habillant le coucher de soleil d’un voile gris, se sont élevés dans le ciel de la Ville rose. Vers 21 heures, de nombreux badauds étaient encore regroupés place Abbal observant de loin un immense foyer rue de Kiev. Au moins trois véhicules, jetés en vrac au milieu de la route étaient en feu. Les policiers casqués et équipés de LBD, notamment de la brigade anticriminalité, étaient répartis en grappes.

17 ans. C’est l’âge qu’avait #Nael avant d’être tué ce 27 juin 2023 à #Nanterre



C’était aussi l’âge d’Habib dit Pipo tué aussi par un policier au Mirail à #Toulouse le 13 décembre 1998.



A chaque fois les familles sont anéanties, l'institution policière discréditée. — François Piquemal (@FraPiquemal) June 28, 2023

De l’autre côté de la rocade, d’autres incendies, nombreux, ont aussi été allumés dans les rues de Bagatelle. D’impressionnantes salves de mortiers d’artifice ont été tirées, tandis qu’à quelques centaines de mètres, les jardins d’enfants étaient encore bien remplis en cette chaude nuit de début d’été.

Selon un bilan dressé par la préfecture aux alentours de minuit, il y a eu 13 interpellations et 20 véhicules brûlés - dont un scooter et deux mini-pelles - et la situation était « en voie d'apaisement ».