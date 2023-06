Elle s’est exprimée quelques heures après le drame qui lui a enlevé son fils. « Ils m’ont enlevé un bébé », a-t-elle lancé émue, apparaissant en direct mardi soir lors d’un live Instagram publié sur le profil d’Assa Traoré. Mardi, Naël, âgé de 17 ans, a été abattu par un policier à Nanterre, après un refus d’obtempérer.

« J’ai perdu un enfant de 17 ans, j’étais toute seule avec lui, ils m’ont enlevé un bébé, a exprimé la mère de famille, laissant apparaître son émotion. C’était encore un enfant, il avait besoin de sa mère. »

La mère explique être partie au travail mardi matin, en même temps que son fils qui allait acheter de la nourriture dans un fast-food. Avant qu’elle apprenne la mort de Naël. « Je vais faire quoi ? Je lui ai tout donné, pour qu’un fils de p*** me retire mon fils. J’en ai qu’un, je n’en ai pas dix, j’en ai qu’un. C’était ma vie, c’était mon meilleur ami, c’était mon fils, c’était tout pour moi, on était complices comme pas possible. »

Une mère inconsolable, les réactions politiques se multiplient

Une vidéo très visionnée sur les réseaux sociaux montre deux policiers en train d’arrêter une voiture. L’un des membres des forces de l’ordre tient en joue le conducteur, avant de tirer à bout portant lorsque la voiture a redémarré. Naël est décédé peu après, touché au thorax. Le policier auteur du tir a été placé en garde à vue.

La mort du jeune homme a provoqué de vives réactions, notamment politiques. « Ce que je vois dans cette video, c’est un gamin de 17 ans qui est exécuté en France, en 2023, sur la voie publique, par un policier », a déploré sur Sud Radio la cheffe d’EELV Marine Tondelier, qui a évoqué un « problème de racisme dans la police ». « Une partie de l’autorité policière a menti pour essayer de couvrir cet acte », a lui taclé le coordinateur politique de LFI Manuel Bompard, Dans la nuit de mardi à mercredi, des heurts ont opposé des habitants aux forces de l’ordre à Nanterre.