Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Samedi 1er juillet

« Le problème, c’est la mère. » Voilà ce qu’écrit le journaliste Tomás González-Martín dans les colonnes d’El Debate ce samedi. Visiblement, il en a gros sur la patate puisqu’il tire à boulets rouges sur la mère du Kyks, qu’il compare à « un éléphant dans un magasin de porcelaines ». Selon lui, « Fayza Lamari s’est consacrée à gagner de l’argent avec un monétarisme inquiétant qui a ostensiblement nui à la carrière de son fils ».









« Maman a déjà obtenu 500 millions pour Kylian en six ans, mais elle n’a aucune notion du football, des codes, du respect des clubs, de la parole donnée. S’il ne quitte pas le Paris Saint-Germain cet été ou l’été prochain, ce grand footballeur va progressivement décliner dans sa carrière avec le risque de devenir un Neymar, mais en beaucoup plus jeune. C’est d’ailleurs ce qui lui arrive déjà. »

D’après le journaliste, Fayza Lamari ne compte pas passer à côté de la prime de fidélité due en juillet (60 millions d’euros), et ne dirait pas non à la suivante, du même montant, qui doit arriver en septembre. Le PSG serait alors prêt à prolonger l’attaquant jusqu’en 2025, en incluant « une clause de résiliation privée » qui lui permettrait de partir en juillet 2024 « si une équipe payait 200 millions ».





Crédibilité : 50 %. Depuis un mois, il y a à boire et à manger dans ce que nous raconte l’ami Tomás González-Martín. Ce qui est sûr, c’est que Fayza Lamari est dure en affaires, et que l’option avancée d’une prolongation permettrait au clan Mbappé de s’en mettre plein les poches avant de partir, et au PSG de ne pas perdre sa star gratuitement. Maintenant, de là à voir le Kyks signer après avoir autant gesticulé pour dire qu’il ne comptait pas le faire…

Mbappomètre : Le clan Mbappé compte bien rester dans la capitale jusqu’en 2024, pour percevoir tous les millions qui lui sont dus. Ça n’arrangera pas le PSG, qui espère un juteux transfert, mais l’hypothèse la plus probable à l’heure actuelle reste que le capitaine des Bleus ne bouge pas avant 2024.