Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Lundi 3 juillet

Trois semaines jour pour jour que Kylian a allumé le premier incendie de l’été, et évidemment, c’est de plus en plus difficile de masquer le manque criant d’avancées dans le dossier, même chez nos confrères ibériques qui savent pourtant y faire. Remercions donc tous ensemble le rappeur Morad, inconnu de nos services, mais visiblement assez célèbre pour participer au festival « puro latino Madrid » ce week-end dans la capitale espagnole. Et devinez quoi, au milieu de son concert, le jeune homme a évoqué Kylian Mbappé, lançant la perche ainsi : « Difficile que vous ayez encore envie de le voir signer après l’an dernier, non ? » Réponse courroucée du public, et relance immédiate de l’impétrant : « Ne vous inquiétez pas, il jouera bientôt au Bernabeu ».





Morad: "Pronto tendréis a Mbappé en el Santiago Bernabéu" pic.twitter.com/CdvnpOUued pic.twitter.com/9MHrb9qDbL — Danik (@DanikRM_) July 2, 2023



Vous allez me dire, « mais pourquoi il nous parle de ce gars, on s’en tamponne », et vous n’aurez pas tort, mais quand même : Morad est un grand pote de Achraf Hakimi, lui-même grand pote de qui vous savez, et les trois hommes ont été vus ensemble sur Instagram pas plus tard que le 4 juin dernier, un peu avant la révélation du contrat non renouvelé par Kyky. Et si le Français lui avait confié ses intentions maléfiques dés le départ ?

Crédibilité : 5 % pour la peine, parce qu’après tout, les deux hommes se connaissent et se sont parlé récemment. Mais qui pense un seul instant Mbappé capable de faire des révélations fracassantes à un rappeur espagnol, alors même qu’Hakimi, son meilleur ami dans le milieu, avait confessé l’an passé n’avoir appris la décision du Kyk’s que deux ou trois jours avant l’annonce officielle de sa prolongation ?

Mbappomètre : Ce feuilleton est trop précieux pour s’arrêter dès maintenant. On a donc envie de croire à des conjurations secrètes du clan Mbappé pour signer au Real dès cet été, afin de nous tenir en haleine jusqu’au 31 août, date à laquelle il prolongera jusqu’en 2026 avec 20 % de plus sur sa feuille de paye.