Les mots du président du CUP n’auront pas pesé lourd finalement. Alors que certains ultras parisiens avaient fait comprendre qu’ils ne voyaient pas d’un bon œil l’arrivée du « Marseillais » Lucas Hernandez au PSG, le club a finalement trouvé un accord avec le Bayern Munich pour la signature du champion du monde 2018.

Nos confrères de L’Equipe évoquent ce jeudi un transfert estimé à 40 millions d’euros (hors bonus). Le joueur est arrivé à Paris jeudi après-midi et devrait passer sa visite médicale dans la foulée avant de parapher un contrat de trois ans. Le Bayern attendait simplement de lui trouver son remplaçant, ce qui est désormais chose faite après la signature du Coréen Kim Min-Jae (26 ans), en provenance du Napoli contre environ 45 millions d’euros.





🚨Lucas Hernandez va signer au #PSG. Le défenseur arrive à Paris. Visite médicale sur 2 jours et signature dans la foulée si tout se passe comme prévu. #mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 29, 2023







Un joueur pas épargné par les blessures

Très souvent blessé, avec un genou fragile, Lucas Hernandez a cependant séduit les dirigeants parisiens de par sa polyvalence et son caractère hargneux et combatif. Sur ce point, au moins, on ne peut pas les contredire, le PSG manquant très clairement de combattants dans son effectif. Reste à voir si son physique le laissera un peu en paix, ce dont il est permis de douter au vu de son très faible nombre de matchs disputés ces quatre dernières saisons.

Entre ses problèmes de genou et ses pépins musculaires récurrents, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’aura disputé que 107 matchs sur l’ensemble de ses quatre saisons en Bavière. A titre de comparatif, c’est huit de moins que Neymar, l’éclopé préféré de ton éclopé préféré, qui, lui, en a disputé 115.