L’Arabie saoudite s’attaque à un monument de Paris. Alors que le pays s’est mué le temps de dire « aïe » en acteur principal de ce début de marché des transferts, c’est la seconde fois, après Leo Messi, que celui-ci vient mettre son nez et son oseille dans l’entourage du Paris Saint-Germain. Après avoir tenté (et échoué) de réaliser le coup du siècle en signant le champion du monde argentin, l’Arabie saoudite s’intéresserait cette fois-ci de très près à Marco Verratti. Selon les informations de nos confrères de L’Equipe, des représentants du club d’Al-Hilal saoudien ont fait le déplacement dans la capitale pour jauger de la faisabilité d’un tel dossier.

« Aucune offre n’a pour l’instant été transmise, mais Al-Hilal a envoyé ses hommes forts, ce qui dit quelque chose de l’intérêt pour le joueur de 30 ans, et mandaté des personnes de confiance pour tenter d’aboutir à une transaction - ici gérée par le club et non les instances gouvernementales, contrairement à d’autres transferts », écrivent nos confrères ce mercredi matin.

Campos ouvert à l’idée, NAK beaucoup moins

Ce n’est pas la première fois qu’Al-Hilal s’intéresse de près au Petit Hibou puisqu’une proposition contractuelle, pour un salaire de 50 millions d’euros par saison, avait déjà été transmise à l’Italien ces dernières semaines. Cette fois-ci, les Saoudiens comptent passer directement par le PSG pour tenter de convaincre celui qui est sous contrat avec le club jusqu’en 2026. Toujours selon L’Equipe, Luis Campos serait ouvert à l’idée d’un départ de Verratti, tandis que Nasser Al-Khelaïfi, lui, aurait plus de mal à laisser son joueur partir, le considérant à la fois comme un cadre du vestiaire et l’un des meilleurs éléments de son effectif.

Après avoir déjà recruté Kalidou Coulibaly (Chelsea) et Ruben Neves (Wolverhampton) à coups de gros millions, les dirigeants d’Al-Hilal savent qu’il faudra proposer une grosse somme d’argent au président parisien pour qu’il accepte d’entrouvrir la porte. Reste à savoir quel sera l’avis du joueur mais aussi de Luis Enrique, le probable futur nouvel entraîneur parisien, qui n’a jamais caché qu’il était fan de Verratti. Un homme de goût le Luis, à n’en pas douter.