Quatre mois après son opération de la cheville droite, Neymar n’a pas encore vraiment retrouvé l’actualité football avec le Paris Saint-Germain. La star de la Seleçao fait en attendant beaucoup parler de lui… dans la rubrique environnement (spoiler : pas en bien). Les autorités brésiliennes viennent en effet d’annoncer lundi qu’un magistrat avait condamné le joueur de 31 ans à une amende de 3 millions d’euros pour avoir construit un lac artificiel dans son manoir de la banlieue de Rio de Janeiro. Le tout sans permis environnemental.

Le conseil municipal de Mangaratiba a ainsi infligé quatre amendes pour « violations environnementales dans la construction d’un lac artificiel dans le manoir du joueur », a déclaré le secrétariat du conseil dans un communiqué. « Les sanctions s’élèvent à plus de 16 millions de reais » (soit 3 millions d’euros), précise le communiqué. Ce montant a été fixé par le parquet de Mangaratiba, une zone touristique située à environ 130 kilomètres de Rio, où l’attaquant du PSG possède donc un manoir.





Tout est parti de plaintes sur les réseaux sociaux

Parmi les « dizaines d’infractions » relevées, les autorités ont cité « l’exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation », le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation, et « l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation ». Neymar dispose de vingt jours pour faire appel de la sanction, dont le montant avait été initialement fixé à 5 millions de reais, soit 953.000 euros.

Le 22 juin, à la suite de plaintes déposées sur les réseaux sociaux, les autorités ont constaté plusieurs violations de l’environnement dans la propriété de luxe, où des ouvriers construisaient un lac artificiel et une plage. Les autorités ont fermé le site et ordonné l’arrêt de toute activité, mais les médias brésiliens ont rapporté que Neymar y avait organisé une fête et s’était baigné dans le lac. Le service de presse brésilien de l'attaquant du PSG n’a pas souhaité commenter cette actualité.