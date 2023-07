En une dizaine de jours, le RC Strasbourg vient de vivre sa révolution. Après le rachat du club par le consortium américain BlueCo et le départ de Frédéric Antonetti, c’est ce lundi Patrick Vieira qui a été intronisé coach du dernier 15e de Ligue 1.

« Un nouveau cycle commence aussi avec un nouvel entraîneur », a résumé son président Marc Keller, fier de présenter le champion du monde 1998. Un homme qu’il connaissait d’ailleurs un petit peu pour l’avoir côtoyé chez les Bleus… trois fois en 1997. « Je suis très heureux que tu sois là », a ajouté l’homme fort du club alsacien en expliquant pourquoi le choix s’était porté sur Vieira. « On voulait un entraîneur avec une expérience internationale, une autre de la Ligue 1 et qui avait travaillé avec des jeunes joueurs. Le profil de Patrick nous a paru très intéressant. »









Une approche « en visio » puis « une rencontre à Strasbourg » et le deal était bouclé avec le technicien passé chez les jeunes de Manchester City (2013-2014), avant le New York City FC (2016-2018), l’OGC Nice (2018-2020) puis Crystal Palace (2021-2023). Une dernière expérience anglaise qui s’était mal terminée en mars dernier, mais dont le coach a gardé quelques réflexes.

La preuve ? Ce petit lapsus quand le natif de Dakar, 47 ans, a parlé de « Premier League » à la place de la Ligue 1 ! Une rare fausse note au cours d’une conférence de presse où il aura insisté plusieurs fois sur la « passion » qui règne autour de son nouvel employeur. « Strasbourg est un club que je connaissais. Jouer à la Meinau m’a marqué. Cette atmosphère transcende […] Ça sent le foot ici. Ce club représente quelque chose. On sent une forte relation avec le public, ce n’est pas le cas partout. Il y a tout pour bien travailler. »

« Plus de 25 millions d’euros » pour les transferts

Avec quels moyens et quel effectif ? Marc Keller a refusé de donner un chiffre précis concernant l’enveloppe dédiée au recrutement. Mais avec l’arrivée des nouveaux propriétaires, elle sera conséquente, « plus de 25 millions d’euros », a-t-il soufflé. De quoi faire venir « 6, 7, 8 joueurs », dans toutes les lignes. Sans compter ceux actuellement en fin de contrat mais dont le RCSA prolongerait bien le bail. C’est le cas du défenseur Alexander Djiku, « avec qui on discute », et de Kevin Gameiro, avec qui « Patrick va discuter pour affiner sa position ».

En revanche, l’emblème Dimitri Liénard ne portera plus le maillot bleu. « On lui a proposé une reconversion au club de trois ans. S’il veut continuer à jouer, il reviendra chez nous quand il le décidera et fera un tour des services pour savoir vers quoi il veut s’orienter », a détaillé Marc Keller, qui a aussi confirmé que le dossier Morgan Sanson était toujours ouvert. L’ancien Marseillais avait été prêté par Aston Villa l’hiver dernier et les dirigeants alsaciens aimeraient bien le voir revenir.

« Il y a beaucoup de très bons joueurs, je veux garder les meilleurs », a aussi dit l’ancien milieu des Bleus, sans nommer personne. Il ne devait encore pas tous les connaître, après avoir rencontré l’effectif strasbourgeois le matin même. « J’ai senti un groupe qui avait passé de très bonnes vacances, j’étais pressé de les voir », a-t-il souri, lui qui se sait très attendu après des expériences mitigées dans ses clubs précédents. « Je suis beaucoup plus clair sur mes envies d’entraîneur, j’ai beaucoup plus de certitudes », a assuré l’ancien grand milieu d’Arsenal.

Il pourrait en avoir besoin pour relancer une équipe à la peine la saison passée (15e) et qui ambitionne évidemment d’aller plus haut. A quel rang ? Là non plus, Marc Keller n’a pas donné de chiffre précis. « On a fait venir BlueCo pour grappiller quelques places et avoir plus de sécurité », a juste indiqué le président. « On se doit d’être ambitieux et on le sera », a conclu le nouveau technicien.