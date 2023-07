Le sacre de la bande à Eric Cantona et Laurent Blanc ne cesse de s’éloigner. Qui se souvient en effet d’une équipe de France triomphante lors d’un Euro Espoirs, en mai 1988 à Besançon ? Incapables de se hisser en finale de la compétition depuis vingt ans, ou même d’ailleurs de passer ne serait-ce qu'un tour aux Jeux olympiques sur la même période, les Bleuets ont encore vécu une terrible désillusion dimanche soir, en étant éliminés dès les quarts de finale par l’Ukraine (1-3) à Cluj (Roumanie). Même quand tout se présente bien, avec trois victoires en poule et donc une première place à la clé, ainsi qu’avec une ouverture du score rapide de Rayan Cherki (1-0, 19e), tout peut vite s’écrouler.





#FRAUKR pic.twitter.com/v9VlBYhuaT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 2, 2023



Un penalty concédé par Pierre Kalulu (1-1, 32e) et un alignement désastreux de Niels Nkounkou et Castello Lukeba (1-2, 44e) pour un doublé de Soudakov, et l’équipe de France se retrouvait déjà à la traîne à la mi-temps, avant d’être achevée par Bondarenko, auteur d’un bel enchaînement devant Lukeba et Chevalier (1-3, 86e). « Je suis déçu parce qu’il y avait la place, regrettait le gardien lillois après la rencontre. On est très talentueux, mais il y a certains points où on pêche et on n’arrive pas à compenser. Au vu de la situation dans leur pays, peut-être que les Ukrainiens avaient plus la rage que nous. C’était une équipe combative. Nous aussi, on l’a été mais peut-être moins qu’eux. »

Sylvain Ripoll forcément sur la sellette

Le capitaine de ces Espoirs Maxence Caqueret était tout aussi dépité, au micro de beIN SPORTS : « On n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour gagner ce match. Je pense qu’on avait ce match entre nos mains à 1-0. On a fauté et on prend nos responsabilités ». Celles de Sylvain Ripoll sont aussi clairement en première ligne, après six années sans faire mieux qu’une demi-finale lors de l’Euro 2019, malgré des générations de joueurs très talentueuses à disposition.









« L’objectif minimal qui m’avait été fixé, c’était les demi-finales, explique le sélectionneur. Factuellement, on n’est pas dans les clous. Ce soir, c’est incompréhensible de rentrer menés à la mi-temps. On a réussi à faire déjouer l’Ukraine en première période et il y a deux erreurs qui gâchent tout. On a laissé passer notre chance. Mon avenir n’est pas le sujet du soir, je sais qu’il arrivera suffisamment vite. » Difficile de comprendre, à un an des Jeux olympiques de Paris, comment l’ancien entraîneur lorientais pourrait rester à la tête de cette sélection.