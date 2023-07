Durant ses quatre saisons en Bundesliga (de 2018 à 2022), avec l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach, il était certes surnommé « Adi ». Mais le futur entraîneur de l’AS Monaco, dont l’officialisation semble proche, se nomme bien Adolf Hütter. L’Autrichien de 53 ans est conscient d’avoir un nom très lourd à porter.

Né vingt-cinq ans après la mort d’Adolf Hitler, le technicien s’était confié en 2018 au média allemand Hit Radio FFH sur le sujet. « On ne peut pas être totalement heureux avec un nom comme ça, même si on n’en prend pas conscience quand on est enfant. Mais en grandissant, il y a toujours eu des liens qui ont été faits entre mon nom et le passé. »





« Ma mère m’a toujours appelé "Adi" »

Ses parents n’avaient évidemment pas en tête un hommage au « Führer » au moment de le prénommer ainsi. Là aussi, l’ancien coach du Red Bull Salzbourg et des Young Boys Berne a expliqué ce choix dans cette même interview.

« Mes parents voulaient m’appeler autrement mais le frère de mon père est décédé à 27 ans dans une avalanche, précise-t-il. Ma grand-mère, qui était aussi ma marraine, a insisté pour qu’il reste un Adolf dans la famille. Finalement, mes parents se sont laissé convaincre. Evidemment, j’aurais souhaité un autre prénom. Mais ma mère m’a toujours appelé "Adi" et depuis, tout le monde m’appelle comme ça. » On souhaite à l’ancien international autrichien (14 sélections), qui devrait succéder à Philippe Clement, de vite parvenir à imposer à nouveau son surnom, lors de son arrivée en Ligue 1.