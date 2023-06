C’est un deal qui se préparait en coulisses depuis plus d’un an. Et auquel les supporteurs eux-mêmes n’osaient pas vraiment croire. Ce lundi, la nouvelle a pourtant bien été confirmée : l’AS Cannes, club centenaire, formateur de Zidane, Vieira et Escudé entre autres, en pleine remontée (en Nationale 2 la saison prochaine) après un long passage à vide, entre dans le giron du Friedkin group, déjà propriétaire de l’AS Roma.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Mais le mastodonte américain de Dan Friedkin, surtout connu pour être un florissant producteur de cinéma (il est notamment derrière deux des dernières Palme d’or : The Square et Triangle of sadness), devient bien « l’investisseur majoritaire » de la SAS Cannes football pro.

Et c’est son fils, Ryan Friedkin, qui va en prendre les rennes. « Notre projet est très sérieux et nos ambitions sportives sont très élevées », a-t-il assuré ce lundi aux côtés du maire (LR) de Cannes David Lisnard et de l’actuelle patronne des Dragons.

C'est signé ! L'équipe première de l'@ascannesfoot entre dans le giron de @friedkingroup #ASCannes #foot pic.twitter.com/EcMfETJ5TL — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) June 26, 2023



Une embellie après un long trou d’air

Anny Courtade, 83 ans, en poste depuis 2019, cherchait à vendre. Après des mois de négociations et de rencontres avec pas moins de 74 candidats repreneurs, elle s’apprête donc à passer le relais. Mais l’infatigable femme d’affaires, qui avait déjà mené le RC Cannes au Panthéon du volley féminin, ne laissera pas tout tomber d’un coup. Elle restera présidente de l’Association sportive de l’AS Cannes, notamment en charge de la section féminine et des amateurs et qui détient toujours 2 % du capital de la SAS.

Elle laissera la main « le cœur serré » et avec un bon bilan après un très long trou d’air pour l’AS Cannes. Vice-champion de France en 1933, engagé dans la Coupe UEFA en 1991 et 1994, le club était retombé en Division d’Honneur Régionale (DHR), la septième division du foot français, en 2014. Les Rouge et blanc remonteront en Nationale 2 (4e division) la saison prochaine après un exercice 2022-2023 unanimement salué. Les joueurs d’Anny Courtade ont quand même fini en tête de leur groupe « avec vingt points de plus sur les deuxièmes, ce qui est assez unique », a souligné David Lisnard.

« Gagner au moins une division tous les deux ans »

« L’AS Cannes était en faillite. Elle a été remise en ordre. Aujourd’hui, elle se porte bien et elle est sur le droit chemin, a également appuyé le maire. Nous avons affaire au plus petit club repris par le plus puissant des repreneurs. Et ça, c’est une preuve de son attractivité, liée à la marque Cannes et à son histoire, à tous ceux qui y ont été formés. »

Avec l’arrivée du Friedkin group, les regards se tournent plus que jamais vers l’avenir et l’espoir d’un retour aux sources. « Avec le foot, tout est très aléatoire, mais l’objectif est de gagner au moins une division tous les deux ans », s’est aventuré à pronostiquer David Lisnard, saluant avec l’arrivée de l’investisseur américain une « annonce extrêmement importante pour l’avenir du club, mais aussi pour notre ville ». La ligue 1 serait-elle donc pour 2029 sous l’ère Friedkin ? « S’ils font un travail aussi bon et aussi prestigieux que celui qu’ils produisent actuellement à la Roma, on ne peut que rêver de voir le club retrouver les sommets », juge Darren Dreyfous, le vice-président de l’association des supporteurs Cannes 1902.

L’actuel coach Jean-Noël Cabezas et les joueurs ont été renouvelés pour un an, au moins. Et de nouvelles arrivées devraient être prochainement annoncées.