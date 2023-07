Patrick Vieira est de retour en Ligue 1. Il est en effet le nouveau coach de Strasbourg, a annoncé dimanche le Racing dont le consortium américain BlueCo vient tout juste de prendre le contrôle. Le champion du monde 98 s’est engagé pour trois ans.

A 47 ans, il succède à Frédéric Antonetti, remercié « d’un commun accord » mardi malgré la réussite de « l’opération maintien » qui lui avait été confiée à son arrivée en Alsace, en février. Le Corse a permis à Strasbourg de remonter de la 17e à la 15e place de Ligue 1, lui évitant une descente en deuxième division.

Une légende des Bleus

« L’arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore et de franchir un cap », a souligné dimanche soir Marc Keller, président du club. « Il correspond au profil que nous recherchions : un entraîneur avec une expérience internationale, possédant aussi une bonne connaissance de la Ligue 1 et des jeunes joueurs. »

Avec Patrick Vieira, c’est une icône du football français qui s’installera dès la reprise sur le banc de la Meinau. Il compte 107 sélections en équipe de France, dont 21 avec le brassard de capitaine, et une carrière qui l’a vu enchaîner les clubs prestigieux (Arsenal, Juventus Turin, Inter Milan, Manchester City). Champion du monde et d’Europe avec les Bleus, multiple champion d’Angleterre et d’Italie, Vieira disposait d’une armoire à trophées bien remplie quand il a pris sa retraite en 2011. Ex-international français (6 sélections) lui aussi, Marc Keller s’est d’ailleurs retrouvé trois fois en bleu avec Vieira, en 1997.

Depuis sa reconversion au poste d’entraîneur, en revanche, Patrick Vieira n’a encore jamais soulevé de trophée. A New York (2016-2018), Nice (2018-2020) et Crystal Palace, où son mandat entamé en 2021 s’est achevé brutalement en mars dernier pour insuffisance de résultats, il a rencontré autant de déconvenues que de succès.

Un match contre Lyon pour ouvrir la saison

A Nice, lors de ce qui était jusqu’à présent sa seule expérience sur un banc français, l’interruption prématurée de la saison 2019-2020 à cause de la pandémie de Covid-19 lui avait permis d’arracher la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. C’est justement après une défaite face au Bayer Leverkusen dans cette compétition, la cinquième de Nice en six journées de phase de groupe, que les dirigeants du club avaient remercié Vieira en cours de saison, en décembre 2020. Nice n’était alors que 11e de Ligue 1.

Vieira est attendu auprès de l’effectif strasbourgeois dès ce lundi, pour la reprise de l’entraînement du club alsacien avec en perspective le championnat 2023-2024, que le Racing attaquera par la réception de Lyon le week-end des 12 et 13 août.