C’est, pour chaque supporter, le premier petit moment d’excitation de l’été, la parution du calendrier de Ligue 1 et de Ligue 2. On prend alors notre stylo et on coche les grandes dates de la saison, les déplacements qu’on aimerait faire, LE match où amener son marmot pour sa toute première fois au stade. Bref, le foot, quoi. Et du coup, que retenir cette année du nouveau calendar 2023-2024 publié ce jeudi par la LFP ? Que le Paris Saint-Germain, sacré champion de France fin mai pour la onzième fois, lancera la défense de son titre contre Lorient, le week-end du 12 et 13 août à domicile.

Les Parisiens effectueront leur premier déplacement à Toulouse, pour le compte de la deuxième journée, avant d’enchaîner quatre sommets successifs contre Lens, Lyon, Nice et leur rival historique Marseille, le dimanche 24 septembre au Parc des princes. Le classique retour est programmé dimanche 31 mars 2024 au Vélodrome. L’OM, troisième la saison dernière, débute à domicile face à Reims pour la première apparition en match officiel de l’entraîneur espagnol Marcelino, puis affronte Metz, Brest, Nantes et Toulouse. « L’Olimpico » se jouera dimanche 29 octobre à Marseille et dimanche 4 février à Lyon.

Lens démarrera à Brest

Le RC Lens, dauphin du PSG la saison dernière, lancera sa campagne à Brest avant de retrouver son public de Bollaert-Delelis contre Rennes. Le Havre, champion de Ligue 2, inaugure son retour dans l’élite avec un voyage à Montpellier, avant son premier match au stade Océane contre Brest. L’autre promu, Metz, aura des débuts délicats à gérer à Rennes, d’abord, puis à domicile contre l’OM. Une seule journée, la 17e, est intercalée en semaine. Les neuf rencontres se joueront en même temps, le mercredi 20 décembre en soirée. Viendra ensuite la coupure hivernale, avec une reprise programmée les 13 et 14 janvier.

Le coup d’envoi de la Ligue 2 sera donné le week-end des 5 et 6 août, une semaine avant la L1, avec notamment Valenciennes-Auxerre, Pau-Bordeaux, Laval-Angers, Paris FC-Caen ou encore Saint-Étienne contre Grenoble. La Ligue a également communiqué sur un duel inaugural entre Sochaux et Guingamp, malgré la relégation administrative en National du club franc-comtois, qui a dit vouloir faire appel. « Ce calendrier est établi sous réserve des procédures en cours et d’éventuels recours », est-il précisé.