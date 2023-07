Mise à jour 18h34 : ajout de la réaction de l'OL dans un communiqué

Le nouveau directeur du recrutement Matthieu Louis-Jean est en poste à l’Olympique Lyonnais depuis samedi et il vient déjà de subir un sacré coup dur. Le deuxième passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de l’OL, ce mardi, n’a en effet pas convaincu le gendarme financier du football français.

Après un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires de la part du club » la semaine passée, le club racheté par John Textor et sa holding Eagle Football en décembre 2022 vient en effet d’être sanctionné par la DNCG.





⁦@OL⁩ Décision de la DNCG pic.twitter.com/jMKtN2Za4R — Jérôme MARILLER (@JeromeMARILLER) July 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La LFP a ainsi annoncé un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » pour l’OL, qui ne pourra donc pas gérer son mercato estival à sa guise, à moins de faire appel et d’obtenir gain de cause. C'est d'ailleurs la tendance du côté du club, qui a publié un communiqué en fin d'après-midi dans lequel il indique « prendre note de la décision rendue par la DNCG » et « envisager de faire appel ». « L’Olympique Lyonnais regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l’actionnaire et ses partenaires, n’aient pas été pris en considération par la DNCG », ajoute l'OL.

Si les choses en restent là, les transferts ne seront pas interdits mais certaines opérations pourraient être compromises, à l’image du souhait des dirigeants lyonnais de recruter l’ailier américain de Chelsea Christian Pulisic, avec une coquette somme de 25 millions d’euros proposée aux Blues à la clé.









Après trente-six années d’ère Jean-Michel Aulas, on est curieux de voir comment l’OL va négocier ce délicat virage, qui suit deux tristes saisons (8e et 7e en Ligue 1) sans qualification européenne. Malgré la vente à venir d’OL Reign et les gros salaires économisés avec les fins de contrat d’Houssem Aouar, de Moussa Dembélé et de Jérôme Boateng, Lyon va en tout cas devoir être très raisonnable et astucieux cet été pour bâtir une équipe à même de viser le podium.