Hervé Renard a tranché. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine a annoncé une première liste de 26 joueuses en vue de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août. Il ne restera que 23 Bleues au moment de traverser la planète, mais Amandine Henry en fera sûrement partie.





Direction l’Australie 🦘🌏

Direction l'Australie 🦘🌏

Les 2️⃣6️⃣ Bleues appelées pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 🏆#FiersdetreBleues pic.twitter.com/JIi3Z5YVJc — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 6, 2023







La milieu de terrain lyonnaise de 33 ans a été convoquée par Renard. Brouillée avec Corinne Diacre, la sélectionneuse précédente, elle n’a plus évolué en sélection depuis décembre 2020. Son manque de compétition n’a pas effrayé l’ancien entraîneur de l’Arabie saoudite : Henry n’a plus joué depuis début mars, entre une blessure au genou puis une brouille avec l’OL, qu’elle va quitter pour rejoindre les Etats-Unis et Angel City.

Diani convalescente mais présente

Déjà rappelée lors des débuts de Renard début avril, et double buteuse pour son tout premier match en amical face à la Colombie (5-2), l’attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer (34 ans) figure également parmi les heureuses élues, comme la convalescente Kadidiatou Diani (PSG, 28 ans). Elles devront animer un secteur offensif orphelin de Marie-Antoinette Katoto (PSG) et de Delphine Cascarino (OL), absentes sur blessure.









Kheira Hamraoui n’est pas là non plus, mais c’est un choix sportif. La milieu de terrain parisienne de 33 ans, dont le nom a, bien malgré elle, plus été cité dans des affaires extrasportives que pour ses performances depuis son agression en novembre 2021, n’a pas réussi à doubler la concurrence. Notamment celle de sa coéquipière Oriane Jean-François (21 ans).