Hervé Renard n’a pas l’air de regretter l’énorme sacrifice financier qu’il a réalisé en quittant la sélection saoudienne afin de prendre la tête de l’équipe de France féminine. L’enthousiasme provoqué par son arrivée sur le banc des Bleues le 30 mars, où il a succédé à la si contestée Corinne Diacre, s’est clairement fait sentir sur son premier rassemblement. Après avoir renversé de manière spectaculaire la Colombie (de 0-2 à 5-2), vendredi à Clermont-Ferrand, son groupe a fait encore plus fort mardi en battant le Canada (2-1).





— Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 11, 2023



Cette deuxième victoire en amical au Mans, contre les championnes olympiques en titre, est de bon augure dans cette nouvelle aventure désormais tournée vers la Coupe du monde, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hervé Renard n’a donc pas boudé sa joie à l’issue de ce premier et dernier stage d’avant-Mondial.

« Des joueuses disciplinées, attentives et rigoureuses »

« C’était neuf jours fantastiques, savoure-t-il. Je ne peux pas dire mieux. Quand vous avez des joueuses qui sont disciplinées, attentives et très rigoureuses dans le travail, c’est que du bonheur pour un entraîneur. Et elles ont démontré en plus qu’elles étaient capables, face à des adversaires de grande qualité, d’être au niveau et même plus. Donc voilà, c’était neuf jours très très bons. »









Au vu des nombreuses satisfactions entrevues durant ce stage, le nouveau boss des Bleues sait qu’il sera dans les prochains mois face à des choix délicats pour établir sa liste de joueuses pour le Mondial : « Il va falloir bien suivre la fin du championnat parce que la concurrence va être rude, confirme-t-il. La liste des 23 ne va pas être facile, il y aura également des revenantes, des joueuses qui sont blessées [comme la Parisienne Kadidiatou Diani]. Mais c’est le football et c’est comme cela que l’on va vers l’avant ». Cette équipe de France féminine, qui n’a jamais disputé la moindre finale d’un grand tournoi dans son histoire, semble être (enfin) dans cette phase.