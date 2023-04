France - Colombie EN DIRECT : La connexion lyonnaise Majri-Le Sommer a bien failli trouver la faille (0-0)… Suivez le match avec nous…

Actualiser

26e : Les Bleues perdent quelques ballons dans des zones dangereuses, comme ici avec Kenza Dali. Mais Selma Bacha, qu’on a trouvée en dedans sur la double confrontation de C1 contre Chelsea, rattrape parfaitement le coup derrière.

24e : Pas de doute, le maillot bleu leur va très bien.

Porter de nouveau ce maillot Bleu 💙#FiersdetreBleues pic.twitter.com/oIxpHiYfqD — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 7, 2023





21e : Exceeeeeeellent cet échange Majri-Le Sommer !!! Amel Majri lance parfaitement en profondeur sa coéquipière lyonnaise. Guère en vue actuellement à l’OL, celle-ci réalise un joli crochet face à son adversaire direct avant d’enchaîner une frappe du gauche. Cet enchaînement avait vraiment de la gueule, et ça se finit avec une claquette de la gardienne sud-américaine, qui met en corner.

17e : Enorme Selma Bacha, qui montre maintenant son visage offensif avec un double cric-cric face à trois joueuses colombiennes. Elle obtient un bon petit coup franc avec ses dribbles chaloupés.

15e : Percée incroyable de la Colombienne du Real Madrid Linda Caicedo !!!! Elle met la misère à deux tricolores et glisse un centre dangereux. Heureusement Selma Bacha vient suppléer Peyraud-Magnin qui était battue sur le coup. La plus grosse occase du match jusque-là.

12e : Amis marseillais (voire parisiens), désolé de vous inquiéter par ici, mais le RC Lens vient déjà d’ouvrir le score contre Strasbourg en Ligue 1 grâce à Frankowski.

10e : Ouch, les Colombiennes envoient du bois entre un énorme tacle sur Viviane Asseyi et un rugueux duel aérien avec la Parisienne Elisa De Almeida balancée. A voir si les deux joueuses garderont bien leur place.

9e : Ah tiens, petite délégation lyonnaise dans les tribunes : Abily-Bompastor-Henry-Aulas, mais aussi le tandem Laure Boulleau-Bruno Cheyrou (supporteurs lyonnais véners dans les commentaires dans 3,2,1…).

5e : Y'a de la vie dans ce début de match, les Bleues ont mis le pied sur le ballon, et on entend la voix suave d'Hervé Renard depuis son banc. Enfin un peu moins qu'au Losc par exemple jusque-là. Remember…

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE



3e : Pas mal ce mouvement sur le côté droit, conclu par un accrochage limite sur Amel Majri, qui a tenté d’obtenir un petit penalty sur le coup, la filoute. En vrai, ça aurait été un peu sévère pour les Colombiennes.

1re : Premier échange Bacha-Majri, la connexion des gauchères made in Gerland/Vénissieux est déjà là.

21h12 : C'est partiiiiiiiiiiii !

21h11 : Du White Stripes à fond les ballons, ça envoie cet avant-match à Gabriel Montpied.

21h09 : C’est qu’elle donne de la voix Wendie, dites donc. Et on a déjà pu sentir l’émotion dans le visage de son homonyme sélectionneur.

21h08 : Elle est làààààà la Marseillaise qui a poussé notre Renard chenapan à diviser son salaire saoudien par dix pour rejoindre l’aventure de l’équipe de France féminine.

21h06 : Les joueuses entrent sur le terrain à Clermont, et on attaque avec l’hymne colombien.

21h05 : Grand sourire côté Laura Georges, ex-joueuse et consultante W9 pour ce match. En même temps, elle faisait partie des quatre personnes de la commission du Comex qui ont décidé du choix du sélectionneur (et du ciao Coco trois semaines plus tôt).

21h04 : Ah tiens, Hervé Renard est en direct sur W9 : « En cinq jours, elles ont réussi à me persuader que j’avais pris la bonne décision. Le plus important ce soir, c’est l’état d’esprit qu’on va montrer à notre public. On affronte un adversaire de qualité, qui a fait la finale de la Copa America ».

20h56 : Ah tiens, on voit qu’il y a dans le même temps un France-Brésil de handball féminin et un RC Lens-RC Strasbourg de Ligue 1. Si on s’ennuie un tantinet, on vous tiendra au courant de ces matchs (mais nooooooon, on va se régaler avec nos Bleues).

20h50 : On vient de checker, il fallait retourner en août 2021 pour retrouver trace d’une cape en bleu d’Eugénie Le Sommer (is magic), clairement zappée par Corinne Diacre ensuite. Pour Amel Majri, c’est à peine plus récent, en septembre 2021, avant son enchaînement ligament croisé du genou-grossesse.

20h37 : Nouvelle aventure pour cette équipe de France, et nouvelle tenue, avec un maillot d’une couleur bleue assez étonnante. Une réussite, non ?

Les Bleues porteront pour la première fois leur nouveau maillot ce soir 🆕👕 #FRACOL | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/6CIV0Sjfzw — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 7, 2023





20h30 : Les Lyonnaises Le Sommer et Majri titulaires pour la première de l’ère Hervé Renard ! Yo, nous revoilou pour vous faire vivre cette soirée qui fera date pour le football féminin français. Sans plus tarder : voici la compo, avec comme principales curiosités les titularisations des Lyonnaises Amel Majri et Eugénie Le Sommer, des plombes après leur dernière apparition sous le maillot bleu, pour des raisons évidemment différentes.

Le premier 1⃣1⃣ du nouveau sélectionneur @Herve_Renard_HR 🔥



Le premier 1⃣1⃣ du nouveau sélectionneur @Herve_Renard_HR 🔥

🇫🇷🇨🇴 | #FRACOL | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/mf7013WB5D — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) April 7, 2023





10h30 : Et hop, on passe une tête par là avant de se retrouver ce soir afin de vous laisser de la lecture « 20 Minutes ». Au menu une interview accordée par la Lyonnaise Amel Majri, première internationale tricolore de l’histoire à être venue cette semaine à Clairefontaine accompagnée de sa fille Maryam (9 mois).

