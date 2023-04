Sonné par sa cruelle élimination dès les quarts de finale de Ligue des champions, il y a un mois contre Chelsea, l’Olympique Lyonnais pourra-t-il compter sur sa milieue internationale Amandine Henry pour décrocher le doublé D1-Coupe de France ? Cela n’est pas évident du tout, bien que la septuple championne d’Europe soit remise de sa blessure au genou, contractée début mars. « Amandine était apte à reprendre avec le groupe cette semaine », vient ainsi de confier la coach de l’OL Sonia Bompastor au Progrès.

Mais Amandine Henry ne participe pas aux entraînements à Décines, cette semaine encore. Elle s’est en effet mise en arrêt maladie, comme le révèle le quotidien rhodanien. La raison ? A deux mois de la fin de son contrat à Lyon, la joueuse de 33 ans veut rejoindre dès maintenant la franchise américaine d’Angel City, située à Los Angeles, qui lui propose un long contrat de trois ans et demi. Si Sonia Bompastor trouve cette opportunité « top, d’un point de vue performance comme pour le cadre de vie », elle ne souhaite pas voir partir son ancienne coéquipière à l’OL et en équipe de France avant la fin de la saison.

Elle dispute sa 15e saison avec l’OL

En ligne de mire se situent deux chocs contre le PSG, les 13 et 21 mai, pour respectivement remporter la Coupe de France et le championnat, et Sonia Bompastor compte sur un élément aussi expérimenté qu’Amandine Henry pour y parvenir. « Elle me dit qu’Angel City la veut tout de suite. Elle me demande de la libérer avant la fin de la saison. Elle est une joueuse importante de l’effectif, mon équipe est meilleure avec elle que sans elle, et il m’est impossible de la libérer. »

La grosse frayeur vécue par Amandine Henry, le 4 mars lors du quart de finale de Coupe de France à Reims, avec une blessure au genou finalement pas si grave que cela, l’inciterait à ne plus vouloir prendre le moindre risque pour ne pas compromettre le possible dernier contrat de sa carrière professionnelle. La situation semble donc être au point mort, puisque aucun accord n’a été trouvé entre la joueuse et l’OL, avec qui elle dispute actuellement sa 15e saison.





« Je la comprends d’un point de vue humain »

Amandine Henry sera-t-elle prête à ne pas rejouer avec Lyon d’ici fin mai, quitte à risquer de manquer la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande avec les Bleues d’Hervé Renard ? « J’espère fortement que ça va s’arranger, glisse Sonia Bompastor au Progrès. En tant qu’ancienne joueuse, je la comprends d’un point de vue humain. Mais en tant que coach, je me dois aussi de défendre les intérêts du club. Et sportivement, je ne peux pas libérer Amandine : dans les grands rendez-vous, elle a toujours été présente. Je me tire une balle dans le pied si je la laisse partir. »

Ajoutez à cela les rumeurs de départ d’Ada Hegerberg vers le Barça, et le flou autour de la possible reprise du club par Michele Kang, et vous comprendrez que les doutes ne concernent pas que la section masculine à l’OL.