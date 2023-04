OL - OM EN DIRECT : Deux équipes en forme olympique pour un choc qui fait envie… Suivez le match avec nous…

19h59 : Thiago Mendes titulaire surprise pour l’OL

La compo lyonnaise vient tout juste de tomber. Comme on s’y attendait, le trio offensif sera composé de Cherki, de Barcola, et de l’inévitable Alexandre Lacazette. La belle prestation de Jeffinho à Toulouse n’a donc pas suffi à convaincre Lolo White. La seule vraie surprise vient du troisième milieu déf aligné avec Tolisso et Caqueret : il s’agira de Thiago Mendes et non de Lepenant. Le défenseur central ivoirien Sinaly Diomande pourrait être ciblé par l’OM, à une position de latéral droit qui n’est clairement pas la sienne. Mais Malo Gusto (blessé) n’est toujours pas là, comme d’hab depuis son transfert hivernal à Chelsea aux allures de prêt fantôme, et Kumbedi est suspendu ce soir.





Voici le XI de Laurent Blanc pour #OLOM 👊🔴🔵 pic.twitter.com/qzV9b8Jpmb — Olympique Lyonnais (@OL) April 23, 2023