Laurent Bonnart, Jacques Faty, Julien Rodriguez, Ronald Zubar et le regretté Modeste M’Bami ont enfin des successeurs. Car plus de quinze ans après son dernier succès en Ligue 1 à Lyon (1-2 en novembre 2007, avec un doublé de Mamadou Niang), l’Olympique de Marseille s’est décidé à remettre ça dimanche. Dans un Parc OL bondé (57.509 spectateurs) puis médusé par le but contre son camp fatal dans le temps additionnel de Malo Gusto (1-2, 90e+2), les hommes d’Igor Tudor ont signé un gros coup dans leur quête de qualification en Ligue des champions. Ce n’est justement pas anodin de voir que l’entraîneur croate a laissé exploser sa joie comme rarement au coup de sifflet final.

Déchaîné, l’ancien coach de l’Hellas Verone s’est même mis à jeter sa veste et son sweat de l’OM dans les tribunes du stade lyonnais, en direction de sa famille, présente pour l’occasion après avoir assisté vendredi à la demi-finale de Youth League de son club favori d’Hadjuk Split à Genève.

Après la pression mise dès vendredi par le RC Lens, impressionnant tombeur de l’AS Monaco (3-0), les Marseillais ont repris avec autorité leur deuxième place, avec un point d’avance sur les Sang et Or à six journées de la fin. Si rien n’est fait pour la qualification directe en C1, avec le sommet Lens-OM à Bollaert qui se rapproche (le 6 mai à 21 heures), une place sur le podium prend forme, avec le faux pas de Monégasques lâchés à six points de l’OM.





« On envoie un message »

« C’est une soirée parfaite, résume Valentin Rongier. Ce match compte clairement plus que les autres car c’est toujours important de gagner un Olympico. On envoie un message pour la deuxième place, et c’est important de maintenir notre dynamique. » Celle-ci ne faiblit pas, surtout loin du Vélodrome où l’OM affiche un parcours de champion de France. Mis sous pression par l’OL durant le premier quart d’heure, avant d’ouvrir le score par Cengiz Under (0-1, 44e) puis de monter en puissance après la mi-temps, les Marseillais ont été à la hauteur d’un drôle de tournant. « En première période, on renonçait un peu à jouer quand on avait le ballon, pointe tout de même Igor Tudor. Mais on a corrigé ça en seconde période. »

Avec un Leo Balerdi bluffant comme titulaire surprise, à la place d’un Chancel Mbemba non utilisé au Parc OL, l’OM a une nouvelle fois prouvé qu’il avait de la ressource. « On est passé par tous les états dans ce match, note Samuel Gigot sur Free Ligue 1. On n’a pas lâché, et le dénouement avec ce but à la dernière seconde est exceptionnel. Gagner ici, quand on connaît la tension qu’il y a entre les deux clubs… On est prêts à tout donner jusqu’à la fin. » Comment ne pas croire le combatif défenseur central marseillais ? L’OM continue de carburer à plus de deux points de moyenne par match et ses prochains gros travaux du printemps passeront par le Nord, à Lens donc puis à Lille le 21 mai.





« Nous avons senti que nous étions costauds »

« Nous n’avons pas volé cette victoire, poursuit à raison Valentin Rongier. Nous avons livré un match très sérieux, très abouti, avec beaucoup d’intensité et de duels. Tout n’était pas parfait mais nous avons senti que nous étions costauds. » Costaud comme Alexis Sanchez, à nouveau rayonnant sur le front de l’attaque, et notamment impliqué sur l’ouverture du score marseillaise.

Si Alexandre Lacazette a volontiers reconnu la supériorité marseillaise dimanche (14 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 2), Laurent Blanc a posé un bémol : « Dans les quinze dernières minutes, j’ai trouvé que les Marseillais ont fait beaucoup d’erreurs techniques. Ils ont perdu beaucoup de ballons dans la construction et on a failli en profiter. » « Failli » donc, car pour les éléments factuels, l’OM compte désormais 17 points d’avance sur son supposé rival lyonnais (7e), qui n’avait décidément rien d’une bête noire cette saison pour la bande à Igor Tudor.