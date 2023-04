600 millions de pertes en 2022, soit 45 millions de moins que la fois d’avant. Le foot français ne se porte pas follement bien, si l’on se plonge dans les comptes publiés par la LFP vendredi pour la saison 2021-2022, même si Jean-Marc Mickeler, président de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), essaie de démonter l’inverse dans une interview accordée aux Echos.

« Sans les efforts conjugués des actionnaires, des pouvoirs publics et de la Ligue, le football français aurait fait faillite. Mais ce qui est intéressant, c’est que la moitié des clubs de Ligue 1 n’affichent pas de pertes. Ces clubs ont entamé une démarche vertueuse pour maîtriser leur base de coûts, développer leurs revenus hors droits audiovisuels et réduire leur dépendance à la vente de joueurs. .La saison 22-23 devrait permettre de commencer leur consolidation ainsi que le début du désendettement. Mais il faut agir vite car la dette financière de la Ligue 1 a augmenté de 88 % entre la saison 2018-2019 et la saison 2021-2022, de 522 millions à 981 millions ».









Le plafond du milliard d’euros de dette n’est plus très loin, alors que la principale locomotive du foot français ne cesse de taper dans la caisse : Hors concours, le PSG a encore perdu 368 millions la saison passée, ce qui n’est même pas une si mauvaise performance considérant le poids de la masse salariale (729 millions). L’OM perd de son côté 31 millions d’euros, tandis que l’OL, encore privé de Coupe d'Europe, est revenu ric-rac dans les clous grâce aux ventes de joueurs l’été dernier.

Le président de la DNCG concède également que l’argent est assez mal dépensé par les représentants français en Coupe d'Europe : « Pour marquer un point à l’indice UEFA, nos équipes dépensent 15,4 millions en masse salariale. Les Allemands dépensent 10,9 millions, les Anglais 11,9 millions, les Italiens 12,1 millions et les Espagnols 13,4 millions. L’Espagne dépense moins et a gagné quatre coupes d’Europe sur les cinq dernières saisons ». Et ce n’est pas l’élimination de Nice en quarts de finale de la Ligue Europa conférence qui va améliorer la perspective cette saison.