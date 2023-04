Une désillusion de plus. La saison européenne des clubs français s’est achevée jeudi soir, avec la cruelle élimination de l’OGC Nice, encore qualifié à la 84e minute de son quart de finale retour de Ligue Europa Conference. Mais le FC Bâle est revenu dans le match et en prolongation, et c’est lui qui a trouvé les ressources pour atteindre le dernier carré (1-2 a.p.).

Après les éliminations précoces du PSG et de tous les autres clubs français engagés, la Ligue 1 a mis sa 5e place à l’indice UEFA en péril. Avec 61,164 points, elle est sous la menace directe des Pays-Bas, qui en comptent 59,900. Heureusement pour nous, la Roma a écarté le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa jeudi. Ne reste que l’AZ Alkmaar, vainqueur d’Anderlecht aux tirs au but en C4.

Sept clubs français européens à l’horizon 2024 ?

Si vous ne savez pas quel club soutenir pour les demi-finales européennes à venir, on vous conseille fortement West Ham. Les Anglais seront les adversaires d’Alkmaar, et pour le bien de la France, il faut qu’ils gagnent. Car si les Néerlandais passent et finissent par remporter cette Ligue Europa Conference, et seulement dans ce cas-là, les Pays-Bas nous chiperont la 5e place.

L’enjeu est majeur. La 5e place à l’indice UEFA au terme de cette saison européenne permettra au pays qui l’occupe d’envoyer quatre clubs dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en 2024-2025 (trois directement et un autre en tour préliminaire). Il permettrait aussi au 5e de Ligue 1 et au vainqueur de la Coupe de France d’aller directement en phase de groupes de la Ligue Europa, et au sixième d’accéder au barrage de Ligue Europa Conférence. Soit un total de sept clubs européens à l’horizon 2024.