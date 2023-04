Christophe Galtier vit une période bien singulière. Pris dans le tourbillon d’une affaire extrasportive qui fait grand bruit, l’entraîneur du PSG doit aussi composer avec l’incertitude qui plane sur son poste en vue de la saison prochaine. Indépendamment des accusations de racisme et d’islamophobie dont s’est saisie la justice, il sait bien que cette saison a été en deçà des attentes.

Pour sa première année au club, il a été éliminé dès les 8es de finale en Ligue des champions et en Coupe de France, et s’il est bien parti pour remporter la Ligue 1 - le minimum syndical pour un entraîneur parisien –, le bilan est terni par cet amoncellement de défaites depuis début 2023.

« Plus de variété » et « meilleur équilibre »

En attendant de connaître son sort, Galtier se veut combatif et impliqué. Pas vraiment le choix, de toute façon. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », a-t-il déclaré ce jeudi en conférence de presse.

Relancé pour savoir s’il était persuadé d’être encore sur le banc en août prochain pour la reprise, il a assuré y croire. « Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG, a-t-il assuré. Je suis très concentré sur le travail. Le travail permet d’être actif. Je suis très actif avec le staff, avec les joueurs. Je me projette aussi sur l’avenir, j’ai pas mal de travail en ce sens. Mon cerveau est en permanence en activité pour être concentré sur les matchs pour aller chercher ce titre. »





Réflexion autour de l’effectif

Interrogé concernant le bilan mitigé (pour le dire comme ça) du PSG cette saison, il a affirmé : « Il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière, avec une compétition internationale (la Coupe du monde) en plein milieu. Il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé sur la première partie de saison et la deuxième partie. »

Selon lui, le flou entourant Lionel Messi et à un degré moindre Neymar, voire Kylian Mbappé, n’est pas un problème. « Est-ce qu’il y a un manque de visibilité ? Je ne le crois pas, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion pour améliorer notre effectif et notre jeu », estime Christophe Galtier.