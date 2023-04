Deux salles deux ambiances mercredi soir pour les joueurs français du Bayern Munich lors du quart de finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Si Kingsley Coman a clairement été le meilleur élément de son équipe, virevoltant sur son côté, auteur de quelques contrôles orientés dévastateurs et impliqué sur toutes les actions chaudes bavaroises, Dayot Upamecano a connu une nouvelle soirée cauchemardesque.

Croqué par Haaland

Déjà en grande difficulté au match aller (3-0), où il avait été fautif sur le deuxième but de Haaland et avait multiplié les relances ratées, le défenseur central de l’équipe de France n’a pas fait mieux au retour. Sauvé d’une expulsion dès la 18e minute par un hors-jeu limite de l’attaquant norvégien au départ de l’action, il a ensuite coûté un penalty à son équipe - certes sifflé de manière très sévère par Clément Turpin - puis a continué à boire la tasse.

L’ancien de Leipzig, si bon avec les Bleus lors de la Coupe du monde, a perdu énormément de ballons à la relance, avant de se faire une nouvelle fois croquer par Haaland sur le but de City (58e). Mal positionné, il a été surpris par le contrôle du Norvégien, a dû reculer et a fini par glisser au moment où son adversaire le crochetait. Ce dernier n’a plus eu qu’à finir le boulot ensuite face à Sommer pour tuer le suspense.





Pointé du doigt par Thomas Tuchel après le match aller pour ses « manques de concentration » et ses « décisions risquées », Upamecano avait tout de même été conforté dans son rôle de titulaire par son coach pour le match de championnat suivant, puis sur ce quart de finale retour. « Il doit s’améliorer et le sait. Nous sommes avec lui, il est jeune, plein de potentiel », avait dit Tuchel la veille de cette rencontre.

Ce qu’il a vu n’a pas dû lui faire plaisir, même si l’entraîneur allemand avait un autre Français vers qui déverser sa frustration mercredi soir. Ce sera sûrement pour le débrief des prochains jours. Car sur l’ensemble des deux matchs, la fébrilité d’Upamecano a largement contribué à l’élimination des Bavarois.