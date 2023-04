Frustré par son élimination en quart de finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-1 après la défaite 3-0 à l’aller), mercredi soir, le Bayern Munich a passé ses nerfs sur Clément Turpin. Toujours un peu facile de s’en prendre à l’arbitre, même si sur ce coup, le sifflet français n’a pas fait grand-chose pour s’épargner les balles perdues.

Turpin n’a pas du tout été dans l’esprit de la rencontre, en sifflant par exemple un penalty contre Dayot Upamecano à 0-0 pour une main qui traînait sur un tacle alors que le défenseur avait fait l’effort de s’approcher les mains dans le dos. Et que sa déviation malencontreuse n’a pas eu d’influence sur la trajectoire du ballon, repoussé par son gardien. Penalty finalement raté par Haaland, mais ça ne change rien au fond de l’histoire.





HAALAND QUI RATE SON PENALTY 😱



Le Bayern s'en sort bien après une main de Upamecano 🙄#FCBMCI | #UCL pic.twitter.com/hY2eIVimHB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2023



L’arbitre français a sifflé un autre penalty en toute fin de match en faveur du Bayern, pour une main anglaise dans un coin de la surface, après un ballon dévié, sans aucune influence sur le jeu. Sur le coup, Clément Turpin n’a pas été aidé par ses assistants vidéo, qui l’ont alerté sur la situation alors que lui avait laissé couler.

Voilà pour les deux situations les plus commentées. On vous passe les fautes sifflées à l’envers et quelques cartons distribués en dépit du bon sens. Evidemment, à la fin de la rencontre, les Allemands étaient fous de rage, Thomas Tuchel en tête :

« Deux éléments n’ont pas été au niveau : la pelouse et l’arbitre. Je lui donnerais la note de 6 (la plus mauvaise en Allemagne), de sa première à sa dernière décision, a cinglé le coach du Bayern. Je n’ai même pas vu la faute sur le penalty qu’on nous accorde. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. »

Un peu moins véhément, Thomas Muller a lui fait remarquer que « le terrain et l’arbitre n’étaient pas nécessairement de notre côté dans les petites décisions. Surtout l’arbitre », quand le directeur sportif Hasan Salihamidzic a estimé que son équipe a fait « un très bon match, malgré l’arbitre ».

Finalement, Habib Beye, au commentaire du match pour Canal, a bien résumé la situation : « Je pense aux entraîneurs, aux joueurs. En tant que commentateur on est déçu de vivre ces situations car on prend beaucoup de plaisir, et ce plaisir est gâché par deux situations rocambolesques, qui font du match de Clément Turpin un mauvais match, a estimé l’ancien Marseillais. Il faut juste dire ça, il faut arrêter de ramener ça à la loi. M. Turpin s’est trompé deux fois, et en plus la deuxième on l’amène à se tromper encore plus car c’est la VAR qui intervient. Ces décisions empêchent de prendre du plaisir dans un match qui nous en a donné. »