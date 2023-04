Une semaine après l’explosion de « l’affaire Galtier », c’est toujours silence radio du côté de l’OGC Nice. Vis-à-vis de l’extérieur en tout cas. Car en interne, les dirigeants niçois se sont exprimés face à leurs salariés mardi, rapporte RMC Sport. Un trio composé de Dave Brailsford (directeur du sport chez le propriétaire du club Ineos), Jean-Claude Blanc (récemment nommé directeur général d’Ineos) et Florent Ghisolfi (directeur sportif) leur a exposé les faits, et notamment les raisons de la perquisition au siège du club vendredi.

Surtout, les trois dirigeants ont confirmé la véracité du mail de Julien Fournier adressé à la direction du club le 23 mai dernier. Ce courrier, dans lequel l’ancien directeur sportif alerte ses supérieurs sur des propos racistes et discriminatoires de l’actuel coach du PSG, est à l’origine de toute l’affaire. Il avait été révélé par le journaliste indépendant Romain Molina puis par RMC dans « L’After Foot ».

D’après ce mail, Galtier aurait demandé à Fournier de « tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ». « Il n’y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », y assure l’ancien dirigeant. Le procureur de la République Xavier Bonhomme, après avoir annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire portant sur des soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion », a fait savoir qu’il ne communiquera plus sur cette affaire « le temps de l’enquête ».