Un contrôle routier des gendarmes était prévu pour, éventuellement, les repousser. Quelque 850 supporteurs du FC Bâle ont fait demi-tour ce jeudi à la frontière franco-italienne, après le rejet de leur recours contre l’arrêté interdisant leur venue à Nice, pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, face au Gym.

Partis vers 2 heures du matin de Suisse, seize bus sont arrivés à Vintimille vers 10 heures, a détaillé la préfecture des Alpes-Maritimes. C’est dans la ville italienne, garés sur un parking, que les supporteurs ont appris la décision du Conseil d’Etat.

Arrêt à San Remo

Face à la confirmation de leur interdiction de séjour à Nice, et avertis de la présence de la gendarmerie à La Turbie, le premier péage côté français, les Bâlois ont donc fait demi-tour, pour repartir en Suisse, toujours via l’Italie. La presse transalpine rapporte qu’ils se sont en fait arrêter à San Remo, d’où ils pourraient suivre la rencontre. Des vidéos les montrent défilant et chantant dans des rues de la ville.

Même si le juge des référés du conseil d’Etat concède qu'« il n’existe aucune animosité particulière » entre les soutiens des deux clubs, il note aussi que le FC Bâle compte « un certain nombre de supporteurs radicaux, dont la violence s’est manifestée dans la période récente ». Dans ces conditions, « il n’apparaît pas » que l’arrêté ministériel « serait entaché d’une illégalité manifeste », conclut le magistrat, qui était saisi par plusieurs associations de supporteurs.