Éric Ciotti s’en est ému dans un courrier adressé au président de la métropole niçoise Christian Estrosi. Plusieurs chantiers de reconstruction en cours notamment dans la Vésubie, l’une des vallées ravagées par les inondations monstres provoquées en octobre 2020 par la tempête Alex, se retrouvent à l’arrêt. Près de trois ans après. Le député LR craint que « les difficultés financières » de la collectivité soient en cause. Cette dernière, elle, évoque de son côté des « anomalies comptables » qui l’ont conduite a lancé une procédure auprès du parquet de Nice, a-t-elle annoncé ce mercredi.

« À la suite de contrôles internes qui ont révélé des anomalies comptables dans le règlement de certains chantiers ou opérations de travaux dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie, la métropole a engagé des mesures conservatoires de suspension d’agents », indique le directeur général des services, cité dans un court communiqué. Il précise également avoir « réalisé un signalement au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».









Malversations ? Erreurs ?

Soupons de malversations ? Ou simples erreurs dans la facturation ? Sollicité par 20 Minutes, le magistrat niçois confirme simplement avoir reçu le signalement. Xavier Bonhomme n’a pas souhaité communiquer davantage à ce stade ni préciser si une enquête avait été ouverte. En attendant, plusieurs chantiers sont effectivement à l’arrêt, officiellement, selon la métropole, pour respecter la procédure.

Dans son courrier, envoyé le 23 mars, le député des Alpes-Maritimes, président de LR, expliquait « craindre que les difficultés financières de la métropole soient la cause de ces ralentissements ». En délicatesse avec Christian Estrosi, Éric Ciotti lui a plusieurs fois, ces dernières semaines, reproché sa gestion de la collectivité. « Nous frisons » le plafond d’endettement, avait reconnu le maire, qui a fait voter, début mars, l’ajout d’une nouvelle taxe et l’augmentation d’une autre. Mais les finances ne seraient pas donc pas du tout en cause dans l’arrêt de certains chantiers constatés dans les vallées.

Pour protéger d’une nouvelle crue

Il y a dans tous les cas urgence à les achever, selon Éric Ciotti. « Il est nécessaire de maintenir une continuité dans les opérations de réhabilitation à mener sur certains secteurs non sécurisés, qui en l’état actuel, ne résisteraient pas à une crue d’importance », note également le parlementaire dans sa missive.

Selon lui, des routes, des ponts, des protections de berges et réseaux ne seraient pas terminés. « La reconstruction définitive et pérenne de ce réseau structurant est essentielle pour faire face à un événement de même ampleur, redonner une attractivité économique et touristique à ce territoire et envisager positivement l’avenir pour ses habitants », rappelle-t-il. Les collectivités ont déjà investi plusieurs centaines de millions d’euros pour ces travaux. Une somme de 572 millions d’euros a également été allouée par l’Etat.