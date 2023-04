Antoine Kombouaré avait eu des mots durs pour ses joueurs après la défaite à Auxerre, le week-end dernier. Mais ce n’était pas encore assez, à l’écouter ce vendredi. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Troyes, le coach du FC Nantes a assumé ses propos ( « on est une équipe de merde ») et en a même remis une couche.

« Quand tu fais 3 points sur 24, t’es quoi ? Tu fais des matchs de merde donc t’es une équipe de merde, a-t-il lâché. Si t’es vexé après ça, va faire un autre métier. Mes joueurs sont capables de l’entendre. Quand je vous dis ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas que, quand je suis avec eux, je suis encore plus dur. Avec vous je fais de la politique, je compose. »

« Il va falloir se faire violence »

Alors qu’ils restent sur huit matchs d’affilée sans victoire, les Nantes, finalistes de la Coupe de France, ont reculé à la 15e place du classement avec seulement deux points d’avance sur Strasbourg, 17e et premier relégable. Il est grand temps de se réveiller, estime le technicien, et les premiers visés n’ont rien à redire à ça.

« Il n’a pas tort, on s’est dit la même chose en sortant du match, a reconnu Alban Lafont, également de passage en conf. Je pense qu’il s’inclut dans le groupe, on gagne et perd ensemble. Tout le monde a conscience de la situation. Il va falloir se faire violence. » Une descente en Ligue 2 ne serait effectivement pas le meilleur moyen de fêter un potentiel historique doublé en Coupe.