Jeudi en fin de journée, juste avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conference finalement fatal à son club, le président de l’OGC Nice s’est exprimé pour la première fois sur l’affaire Galtier. Pour L’Equipe et Nice-Matin, le dirigeant a brisé le silence dans lequel il s’était muré depuis plus d’une semaine afin de « marquer une pause sur ce sujet et préserver le groupe au maximum », comme il l’a expliqué.

Sur le fond du dossier, pas de grande révélation. « J’ai été auditionné, j’ai donné tous les éléments que je considérais avoir en ma possession », dit-il, sans entrer dans les détails. Concernant le fameux mail, il était au courant que Julien Fournier allait envoyer un courrier à Ineos, propriétaire du club, mais il n’en a jamais su le contenu. « Je ne peux pas m’exprimer [dessus]. Vous allez peut-être croire que je vous mens mais je n’ai jamais vu ni lu ce mail », assure-t-il.

« Chacun aura la totale liberté de s’exprimer »

Jean-Pierre Rivère compte maintenant laisser la justice travailler. « L’enquête va être longue, il n’y a pas d’urgence », poursuit-il, affirmant que « par la suite, chacun aura la totale liberté de s’exprimer pour dire ce qu’il pense ». Lui en tout cas n’ajoutera pas de la « cacophonie » à celle ambiante. Il ne souhaite pas s’étendre publiquement sur certaines réunions houleuses à laquelle il aurait assisté entre Christophe Galtier et Julien Fournier.

« On est un club, une institution, mon rôle est de préserver cette institution. On a des actionnaires, Ineos, qui sont remarquables. Après, sincèrement, la justice va faire son chemin et elle va arriver à des conclusions. Lesquelles ? Je n’en sais rien, et nous verrons bien », conclut-il.