L’après-Olympico a été électrique au bord de la pelouse, avec une altercation entre Anthony Lopes et quelques supporteurs du virage nord, quelques minutes après la victoire marseillaise à Décines (1-2). De graves incidents ont ensuite surtout éclaté sur le parvis du Parc OL. Une vidéo apparue lundi sur les réseaux sociaux, et notamment relayée sur Twitter par l’ancien attaquant lyonnais Sidney Govou, montre ainsi un véritable lynchage contre un homme noir. Celui-ci est mis au sol et frappé à plusieurs reprises par des spectateurs de ce choc de Ligue 1 portant cagoule ou capuche.





Si c vrai car on ne sait jamais il faut les bannir du stade a vue svp https://t.co/n9Yg4YzS1p — Govou Sidney (@GovouSidney) April 24, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



On entend distinctement, au début de la vidéo, des insultes racistes à l’encontre de la victime : « bande de nègres », « t’es pas chez toi sale nègre ». Le parquet de Lyon a annoncé lundi soir avoir ouvert une enquête pour cette agression à caractère raciste, « à la suite notamment d’une vidéo sur les réseaux sociaux présentant une scène de violences ». Le club lyonnais est en train d’identifier les personnes impliquées via ses caméras de vidéosurveillance, et transmettra ses images au procureur de la République.

Une banderole « Fiers d’être français »

L’OL indique ce mardi à 20 Minutes « condamner fermement » cette agression, alors qu’aucune plainte n’a pour le moment été déposée. « On encourage les gens à porter plainte et s’ils le souhaitent à se rapprocher de nous pour être accompagnés », explique-t-on du côté du club. La victime était-elle un supporteur de l’Olympique de Marseille ayant assisté au match hors du parcage visiteur, malgré l’arrêté préfectoral d’interdiction ? Interrogé par Le Progrès, le directeur du stade à OL Groupe Xavier Pierrot ne le pense pas.









« Il a fallu gérer un certain nombre d’individus qui essayaient de faire la chasse aux Marseillais sur le parvis, explique le dirigeant lyonnais. Sur les images de la vidéo qui tourne, il n’y a pas de lien avec cette problématique de supporteurs marseillais. » Comme cela avait surtout été le cas lors du match OL-OM de septembre 2018, Xavier Pierrot reconnaît avoir à nouveau observé « des tensions en tribunes » lors des deux buts marseillais. Une banderole (en trois morceaux), où il était inscrit « Fiers d’être français », brièvement sortie durant le match dimanche par des indépendants situés dans le virage sud, a également été beaucoup commentée depuis lundi sur les réseaux sociaux.