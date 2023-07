On comprend mieux depuis mercredi soir pourquoi Nasser Al-Khelaïfi semblait particulièrement remonté, en fin d’après-midi, au moment de présenter son nouvel entraîneur Luis Enrique, avec trois heures de retard. Dans le cadre d’une affaire tortueuse, mêlant trafic d’influence autour du PSG, soupçons d’espionnage privé, de chantage et accusations de tortures au Qatar, qui avait éclaté à l’automne 2022, le président du Paris Saint-Germain a été accueilli par un juge d’instruction à sa descente d’avion mercredi, pour signer une décharge pour la perquisition de son domicile.

Face aux lourdes accusations du lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane, Nasser Al-Khelaïfi a réagi ce jeudi matin, via un communiqué transmis à RMC Sport, après la révélation de cette perquisition faite par Mediapart, et confirmée par l'AFP.









« Nous attendons avec impatience la conclusion de l’affaire »

« Comme prévu et conformément à l’application régulière de la loi, le magistrat chargé de l’enquête a demandé plus d’informations et d’accès, qui ont été entièrement et ouvertement fournis, en coopération avec les autorités, comme cela a été le cas dès le premier jour, a indiqué un porte-parole du président du PSG dans ce communiqué. Pour rappel, Nasser Al-Khelaïfi est une victime dans cette affaire. »

Le texte précise que l’important retard de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique au nouveau centre d’entraînement parisien de Poissy n’était « pas pour cette raison ». « Aucune interview avec les médias ni aucune séance d’information désespérée par certains protagonistes ne changera la primauté du droit ni l’issue de l’affaire, dont nous attendons avec impatience la conclusion », conclut le communiqué du camp Nasser Al-Khelaïfi.