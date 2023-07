Quel interminable feuilleton ! Il aura donc fallu attendre d’être à trois heures de la présentation devant la presse de Luis Enrique pour recevoir, ce mercredi à 11h11, le communiqué du Paris Saint-Germain officialisant le départ de Christophe Galtier. Les négociations entre le club parisien et son entraîneur viennent en effet d’aboutir à un accord concernant les conditions de son départ, à un an du terme de son contrat. L’ancien technicien de l’AS Saint-Etienne, du Losc et de l’OGC Nice, âgé de 56 ans, part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n’ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions.





Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d'entraîneur de l'équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023



Niveau de jeu décevant, parcours tronqué en C1 et long divorce, sur fond d’ennuis judiciaires : l’expérience Galtier au PSG se termine sur un constat d’échec, malgré la conquête d’un onzième titre de champion de France pour le club, d’un deuxième pour le technicien après celui avec Lille, justement devant le PSG en 2021. Pour la première fois depuis le début de l’ère QSI en 2011, un technicien ne sera resté qu’une saison sur le banc parisien. La greffe impulsée par Luis Campos à l’été 2022, avec un entraîneur estampillé Ligue 1 censé imposer plus de discipline, n’a pas pris.

Un procès pour harcèlement moral et discrimination en décembre

La fin d’exercice a été particulièrement difficile avec les accusations de racisme et d’islamophobie venus de Nice, son précédent club, qu’il nie ardemment mais qui lui ont valu une garde à vue, la semaine passée, avant un procès pour harcèlement moral et discrimination en décembre. Sur le plan sportif, « Galette » avait déjà perdu la main. Après une première partie de saison réussie, et des débuts tonitruants (21 buts marqués pour ses quatre premiers matchs), son bilan s’est totalement effondré, avec dix défaites en 2023. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le PSG de Christophe Galtier a même un peu tremblé pour son titre de champion de France, quand Lens est revenu à trois points, après avoir compté une confortable avance sur ses poursuivants.









Finalement, c’est avec une petite longueur d’avance sur les Nordistes que le PSG a obtenu son onzième sacre national, ce qui constitue un record. Les dirigeants ont tranché et ont donc mis officiellement fin à l’aventure du Provençal ce mercredi. Son parcours s’achève dans la confusion, même si lui-même estimait « mériter » une deuxième saison. « Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première, indique le communiqué du jour. Le club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de champion de France ainsi qu’un Trophée des Champions. » Et ce avant de « souhaiter le meilleur pour la suite » à Christophe Galtier, ainsi qu’à ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento.