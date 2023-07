S’ils ont dû attendre quasiment trois heures pour entendre Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi, ce mercredi après-midi, les journalistes présents au tout nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy ne seront au moins pas venus pour rien. Au-delà des premiers mots de l’entraîneur espagnol, ils auront eu droit à la mise au point du président parisien sur le cas Kylian Mbappé.

« Notre position est très claire : si Kylian veut rester, nous voulons qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat, a-t-il asséné. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement, ce n’est pas possible. »





Al-Khelaïfi, qui a switché de l’anglais au français juste pour répondre à cette question, a ensuite mis la pression sur son joueur star, en rappelant la promesse faite lorsqu’il a prolongé il y a un peu plus d’un an. « Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. Si aujourd’hui quelqu’un a changé d’avis, ce n’est pas ma faute. On ne peut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde partir gratuit. »





Le boss parisien s’est ensuite levé pour clore la conférence de presse sur un « vous avez ce que vous voulez, non ? ». Effectivement. Car avant lui, Luis Enrique ne s’était pas risqué à entrer dans le débat qui agite le club depuis un mois maintenant. « Moi, je compte sur tous les joueurs qui ont un contrat. Qui sait, avec tout ça se passe en coulisses… Le mercato bouge en permanence, a simplement dit l’Espagnol. Ce dont on discute avec Luis Campos et le président reste entre nous. »

Quelques minutes après la conférence de presse, Al-Khelaïfi a précisé un peu sa pensée auprès de quelques médias. Le président qatarien a notamment donné un ultimatum à Mbappé, comme le relaye Le Parisien : « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. » Sauf que le PSG, qui n'a pas de moyen de pression sur le joueur, ne serait alors pas en position de force pour obtenir le montant qu'il souhaite. Le feuilleton est loin d'être terminé.