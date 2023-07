Au stade Vélodrome,

Un large sourire et quelques mots en Français. C’est ainsi qu’est apparu le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino Garcia Toral, lors de sa conférence de présentation mardi au stade Vélodrome. Déjà un premier changement de style par rapport à Igor Tudor, qui a démissionné en fin de saison dernière, et pour qui les sourires et le français étaient des concepts étrangers. Mais ce n’est pas le seul, comme l’a laissé entrevoir l’Espagnol dans ses réponses, entouré de la direction olympienne Pablo Longoria et Javier Ribalta. 20 Minutes vous fait un résumé de ce qu'on a cru comprendre.

Changement de système

Fini le 3-4-2-1 inamovible d’Igor Tudor, place désormais au 4-4-2 cher au technicien espagnol qu’il a pu développer lorsqu’il était à Valence ou à Séville. Avec cette fois, quelques possibilités de faire évoluer son schéma. « Notre organisation va dépendre des joueurs, mais il ne s’éloignera pas beaucoup du 4-4-2. Ça dépendra de l’équipe, mais on peut aussi passer en 4-2-3-1, ce qui dépendra des profils des joueurs offensifs. Avec aussi une possibilité d’évoluer en 4-3-3 », a-t-il confié. Plus d’options sur la table, ce qui n’empêchera pas Marcelino d’imposer son style : « On ne va pas changer notre système en fonction de l’adversaire, on va se concentrer sur nous-même, et convaincre les joueurs de notre idée, ce qui nous permettra d’être plus compétitifs et plus rapidement. »

Solidité défensive

Premier enseignement de la présentation de Marcelino, l’OM ne défendra plus en individuel comme avec Igor Tudor. Finies les prises de risques maximales, « ce n’est pas que ce n’est pas bien mais je vois les choses différemment », a-t-il expliqué. Les Marseillais évolueront donc « 80/90 % du temps avec quatre défenseurs » avec une « défense de zone ». Marcelino a aussi confié vouloir prendre comme modèle le contre pressing des plus grands clubs européens, comme Manchester City.

Des profils de joueurs différents

Autant de changements en matière de philosophie défensive et de schéma tactique, qui nécessitent forcément une adaptation de l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille dans lequel il y a pléthore de milieux axiaux, moins de joueurs de côté. Dommage, c’est justement ce dont aura besoin Marcelino, comme il l’a expliqué mardi après-midi. « On aura une structure différente, avec des profils différents. Le schéma de l’année dernière nécessitait beaucoup de monde à l’intérieur, alors que nous aurons plutôt besoin de joueur de côté, capable d’attaquer les espaces », a-t-il prévenu. Si Pablo Longoria avait évoqué la nécessité de renouveler l’effectif avec environ huit à neuf joueurs, le président de l’OM n’a pas souhaité donner de chiffres précis quant aux prochaines arrivées. Mais il y en aura, c’est certains.

Deux attaquants

A commencer par le secteur offensif puisque le système préférentiel en 4-4-2 de Marcelino nécessite deux attaquants. Surtout que Pablo Longoria a largement laissé planer le doute d’une prolongation d’Alexis Sanchez, qu’il veut « remercier pour tout ce qu’il a fait », tout en admettant « analyser les objectifs pour le secteur offensif qui est à refaire, en termes de nombre de joueurs, de caractéristiques, et de complémentarité ». Le président de l’OM veut encore laisser du temps au jeune Vitinha, recruté 32 millions d’euros lors du mercato hivernal, mais qui ne convainc ni à Marseille, ni en sélection avec les espoirs portugais. Il va y avoir du mouvement sur le front de l’attaque marseillaise, c’est certain.

La communication avec ses joueurs

Sous Igor Tudor, la dernière saison s’est terminée comme elle avait commencé : sous tension. Payet et Nuno Tavares suspendu pour manque d’investissement, brouille avec Guendouzi sur son faible temps de jeu en mai et juin dernier, quand le stage de présaison en Angleterre l’été dernier avait début sous les mêmes auspices. A cette époque, c’était déjà avec Guendouzi et Gerson, qui a finalement quitté peu de temps plus tard, que les échanges avaient été tendus pour Igor Tudor. Marcelino souhaite, lui, « beaucoup dialoguer » avec ses joueurs : « Le personnel est quelque chose d’important. Je veux être proche des joueurs et que ce dialogue devienne de plus en plus proche et long, s’il y a de la sincérité. On doit défendre l’OM, être solidaires et être une équipe pour retourner des situations. » Ce qui ne l’empêchera pas de faire preuve d’exigence et de rigueur, sa marque de fabrique, partout où il est passé.

Et les journalistes

Marcelino a commencé sa présentation par quelques mots en français : « Bonjour, merci beaucoup d’être ici. Je m’excuse pour mon français, j’espère communiquer avec vous le plus tôt possible en français ». Ce qui pourrait paraître anecdotique ne l’est pas, comme l’a rappelé Pablo Longoria en fin de saison dernière : il veut désormais que son entraîneur parle français. Contrairement à Jorge Sampaoli ou a Igor Tudor. Autre changement, le large sourire affiché par Marcelino, une révolution quand on se souvient de la froideur avec laquelle avait débarqué le Croate la saison dernière, et la volonté de séduire son auditoire. Ca pourra toujours servir quand les mauvais résultats feront tanguer le bateau marseillais.