Partira ? Partira pas ? Pendant que le feuilleton Mbappé anime tranquillement l’actualité du mercato depuis plusieurs semaines, l’attaquant vedette du PSG s’est offert une petite remise en forme bien loin de tout ce brouhaha. C’est au Thor, village de 8.879 habitants du Vaucluse, à une vingtaine de kilomètres à l’est d’Avignon, que Kyky s’offre une reprise en douceur, sur le petit terrain municipal, avant de retrouver le groupe parisien.

c’est quoi cette folie y’a mbappe au stade de ma ville pic.twitter.com/FPuP7YYQ3T — ysfleo (@ysfleo) July 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une reprise avec de petits exercices physiques incognito… Enfin, presque. « Je suis passé devant le stade où on a l’habitude de jouer avec les collègues, lundi vers 19 heures, explique Léo. D’habitude, c’est ouvert, il n’y a pas de problème. Mais là c’était quadrillé par les forces de l’ordre. Je me suis demandé pourquoi, alors par curiosité, j’ai pris un peu de hauteur. Et là, j’ai été très surpris de voir Kylian Mbappé ».

« On ne m’a pas cru, en même temps, je peux le comprendre… »

La vidéo de ce jeune âgé de 17 ans, postée sur les réseaux sociaux, a rapidement fait le buzz avant d’être reprise par de nombreux médias. « D’abord je l’ai envoyée à mes collègues parce qu’ils ne me croyaient pas. En même temps, c’était difficile de l’imaginer s’entraîner dans un petit stade de province… » Une jolie surprise, mais sans la possibilité d’aller féliciter l’idole. « Avec le service de sécurité autour, ce n’était pas possible de l’approcher ».

Pour Léo, Kyllian, « c’est un grand joueur de foot, celui grâce à qui on a gagné la Coupe du monde 2018 et on a failli gagner celle de 2022. C’est un talent qui représente la France ». Mais si tout le monde ne parle que de ça depuis lundi, au Thor, ce n’est pas forcément en super-héros ou en dieu nordique que Mbappé est perçu. Tout le monde n’est pas marteau du footballeur, à l’image de cette réponse dans l’un des cafés du village. « Mbappé, c’est un Parisien, hein ! Alors bon… Ça ne m’intéresse pas… » Ben oui, à une heure de Marseille, qu’on s’appelle Mbappé ou pas, difficile de rivaliser avec l’OM…