Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 12 juillet

Alors que les relations entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé sont au plus bas, entre échange de lettres épicées et ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi, le champion de France poursuit toujours la même ligne directrice : ne pas laisser son meilleur joueur partir libre en juin 2024 au Real Madrid.

Et pour cela, selon RMC Sport, le PSG cherche toujours à faire prolonger le capitaine des Bleus jusqu’en juin 2025. Oui, oui, la date qui était floquée au dos du maillot brandi par Kyky lors de l’annonce de sa prolongation en mai 2022, mais qui finalement n’était valable que si l’intéressé activait une option d’un an supplémentaire, ce qui n’a donc pas été le cas…

Grands princes, les Parisiens donnent à Mbappé la possibilité de se raviser pour finalement lever la dite clause, et donc de garder le contrat initial, ou alors de signer un nouveau bail. Celui-ci encore plus intéressant que l’actuel, et s’étirerait sur les deux prochaines saisons en comportant éventuellement une clause prévoyant son départ en juin 2024. Si elle se vérifiait, un tel scénario mettrait à mal la nouvelle politique de fermeté sur l’air de « le club est plus important que le joueur » adoptée cet été par le PSG.

Mais peu importe visiblement, tant que le club ne perd pas trop de plumes dans l’affaire et gagne du temps pour trouver un successeur à sa vedette. Toujours selon RMC Sport, les dirigeants parisiens pourraient s’appuyer sur un intermédiaire précieux en la personne d’un ancien dirigeant du groupe qatarien beIN Media, resté proche d’Al-Khelaïfi : le Franco-Libanais Ziad Hammoud vient d’être embauché par Mbappé pour être le directeur général de sa société de gestion d’image KEWJF.

Crédibilité : 70 %. Malgré son discours public musclé, le PSG est évidemment en position de faiblesse dans ce dossier, et on imagine sans mal le club avaler quelques couleuvres pour ne pas être le dindon de la farce à l’été 2024.

Mbappomètre : L’aiguille est au milieu. Le Real ne semble pas pressé de claquer une somme invraisemblable pour un joueur qu’il pourra cueillir sans indemnité de transferts dans quelques mois. On y verra peut-être plus clair lors du retour à l’entraînement de Mbappé, attendu lundi prochain.