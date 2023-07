« Et un et deux et trois, zéro ! », le 12 juillet 1998, l’équipe de France de Football battait le Brésil à domicile au Stade de France avec un score inoubliable. Une fois sacrés Champions du monde, l’entraîneur Aimé Jacquet, le numéro 10, « Zizou » ou encore le gardien de but Fabien Barthez deviennent instantanément des héros nationaux. Le président de l’époque Jacques Chirac gagnera même 15 points dans les sondages après notre victoire.

20 Minutes vous propose de vous replonger, en vidéo, dans ces bons vieux souvenirs. Rappelez-vous dans la cour de récré, vous étiez plutôt team « pogs » ou alors team « Tamagotchi » ? Avant Netflix, Disney+ et Amazon Prime, il y avait les soirées séries avec « La Trilogie du samedi » sur M6, où l’on regardait Le Caméléon ou les sorcières de Charmed.

En 1998, il y a aussi quelques bouleversements dans la tech avec la commercialisation des tout premiers « iMac » d’Apple et même une révolution dans la sexualité des Français avec la mise en vente du Viagra, pilule découverte par les laboratoires Pfizer.

Regardez notre vidéo en tête d’article, nostalgie garantie !

Et dites-nous dans les commentaires où vous étiez le jour de la victoire des Bleus, et quels souvenirs vous gardez de l’année 98…