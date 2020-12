Illustration d'un homme dans un lit. — Diego Lozano / Unsplash

Dans notre podcast Tout Sexplique, notre rendez-vous qui parle d’intimité, on accueille le docteur Michel Linois pour évoquer les problèmes d’érection, ses possibles raisons, et ses solutions.

Le médecin généraliste Michel Linois est l’auteur de Le zizi, vous saurez tout sur cet organe mal connu ( Mango, 16,95 euros), ouvrage consacré au « 11e doigt », « cigare à moustache » et autres 124 petits noms donnés à cet organe.

Erection inexistante ou jugée insatisfaisante

Sur le ton de l’humour et de la dédramatisation, sont délivrées nombre d’informations historiques, scientifiques et médicales, mais aussi des histoires farfelues et anecdotes cocasses. Dans cet épisode, Michel Linois se penche sur ce moment, parfois douloureux ou angoissant, quand la raideur n’est plus. Quand l’homme n’arrive pas à bander, ou que son érection lui semble insatisfaisante pour, notamment, avoir un rapport sexuel.

Psychologie, médicaments, voire « quincaillerie », le médecin détaille dans cet entretien, à écouter dans le lecteur ci-dessus, différentes causes et solutions pour remédier à l’état flasque de la verge. Le docteur Michel Linois rappelle tout d’abord différentes causes aux troubles érectiles, d’origine psychique ou organique, par intoxication ou à cause de médicaments.

Médicaments et autres traitements

Il évoque ensuite différents traitements du dysfonctionnement érectile : les pilules Viagra, mondialement connues, et d’autres médicaments fonctionnant sur le même principe. A propos du vacuum, qui fonctionne avec une pompe provoquant un afflux de sang dans le pénis qui est ensuite bloqué grâce à un anneau de contention, Michel Linois parle de « quincaillerie ».

Il rappelle qu’au cours de sa vie professionnelle comme médecin généraliste, des patients lui ont loué les injections intracaverneuses. Quant à la pose d’implants, indiqués en dernier ressort, le médecin rappelle notamment qu’ils peuvent être semi-rigides ou gonflables à l’aide d’une pompe située dans les bourses.