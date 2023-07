Un gros coup dur pour la famille Fadiga. Le défenseur latéral brestois Noah Fadiga a annoncé lundi qu’il ne pouvait plus jouer en France à cause de problèmes cardiaques, qui avaient déjà plombé la carrière de son père, Khalilou Fadiga, ancien attaquant international sénégalais.

Des tests en fin de saison à Brest ont révélé qu' « une irrégularité s’était produite dans mon rythme cardiaque », a expliqué sur les réseaux sociaux le joueur de 23 ans, éloigné des terrains depuis avril par des soucis à une hanche. En raison d’une « politique de " zéro tolérance " », la commission médicale de la Fédération française de football « a révoqué ma licence de football française », a-t-il ajouté.

« A bientôt sur le terrain »

Pourtant, après des examens approfondis, le professeur Pedro Brugada, qui avait opéré son père du cœur en 2004, a conclu qu’il pouvait poursuivre sa carrière « sans aucun risque », selon le jeune joueur. « Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison, et me sens en pleine forme et très motivé. A bientôt sur le terrain », a-t-il assuré. Alors qu’il était sous contrat à Brest jusqu’en 2026, il est désormais à la recherche d’un nouveau club.

Son père, Khalilou Fadiga, joueur de talent révélé en particulier à Auxerre (2000-2003), avait subi un coup dur quand la découverte d’une arythmie cardiaque avait fait capoter son transfert à l’Inter Milan en 2003. Opéré deux fois du cœur en 2004, avec en particulier la pose d’un défibrillateur automatique, et victime d’un malaise à l’échauffement en 2005, il a continué à jouer en Angleterre puis en Belgique jusqu’en 2011. A Brest, Noah Fadiga portait le numéro 99, le même que son père lors de sa dernière saison à La Gantoise.